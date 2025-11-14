Murió reconocida cantante a los 42 años tras ser diagnosticada con extraña enfermedad

La música brasileña está de luto tras confirmarse la muerte de Vanessa Ríos, reconocida intérprete del forró romántico, quien falleció a los 42 años después de enfrentar complicaciones derivadas de una extraña enfermedad que le fue diagnosticada en 2023.

La artista, nacida en Brasil y con una trayectoria destacada en agrupaciones como Kitara, Boa Toda, Forró do Muído y, más recientemente, Capim com Mel, pasó sus últimos días hospitalizada en un centro médico de Pernambuco. Allí permanecía bajo observación debido al deterioro de su salud.

En 2023, Vanessa Ríos fue diagnosticada con sarcoma sinovial en los pulmones, un tipo de cáncer poco frecuente que afectó de manera significativa su carrera artística y su vida personal. Aunque recibió acompañamiento médico especializado, su estado se agravó a finales de octubre, lo que obligó a su ingreso de urgencia al hospital.

Medios locales señalan que la cantante presentó complicaciones severas relacionadas con este tipo de cáncer, lo que habría llevado finalmente a su fallecimiento. Hasta el momento, no se han detallado las causas exactas de su muerte, pero sus allegados han confirmado que estaba vinculada al diagnóstico que enfrentaba desde hace un año.



La agrupación Capim com Mel, de la cual Vanessa era vocalista, compartió un mensaje de despedida en redes sociales confirmando la noticia y lamentando la partida de la artista, quien era considerada una de las voces más representativas del género.

La muerte de Vanessa Ríos ha generado una profunda tristeza entre colegas, seguidores y la comunidad musical brasileña, que la recuerdan por su talento, carisma y aporte al forró romántico.