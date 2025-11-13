En vivo
Recompensa por información de asesinato a reconocida lideresa social y exjueza de paz de Cali

Recompensa por información de asesinato a reconocida lideresa social y exjueza de paz de Cali

La víctima fue identificada como Cruz Magnolia Sánchez, de 54 años, reconocida en el gremio de comerciantes de Altos Menga y lideresa social. Se desempeñó como jueza de paz de la comuna 2.

Cruz Magnolia Sánchez, lideresa comunitaria, pierde la vida en ataque sicarial.
Suministrada por Personería de Cali
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de nov, 2025

