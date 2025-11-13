Recompensa por información de asesinato a reconocida lideresa social y exjueza de paz de Cali

Cómo Cruz Magnolia Sánchez, de 54 años, fue identificada la mujer asesinada en la tarde de este jueves en la avenida Sexta Norte con calle 34, en inmediaciones a Chipichape. Según información entregada por las autoridades, un hombre en motocicleta se acercó hasta la víctima, quien se movilizaba en un taxi, y le disparó con arma de fuego.

Sánchez era reconocida en el gremio de comerciantes de Altos Menga y como lideresa social y comunitaria de la comuna 2. Además, se desempeñó como jueza de paz de esta comuna en 2022. Tras el hecho, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 50 millones de pesos para ubicar al responsable del crimen.

“Frente al homicidio de Cruz Magnolia Sánchez, como administración distrital queremos reiterar que existe una recompensa de hasta 50 millones de pesos por cualquier información que permita identificar a los responsables de este homicidio y de otros homicidios ocurridos en la ciudad, y también ya están todas las capacidades de nuestra policía judicial para avanzar en esta investigación“, dijo Jairo García, secretario de Seguridad y Justicia de Cali.

Entre tanto, desde el Ministerio Público se solicitó a las autoridades pertinentes avanzar de manera urgente para esclarecer las causas de su muerte, ya que la víctima había participado en una reunión que fue liderada por la Personería Distrital de Cali minutos antes de su asesinato.



“La víctima fue atacada después de participar en una mesa técnica liderada por esta entidad. La mesa se realizó en el CAM, en el piso 13, donde se dio seguimiento a la problemática del sector de Alto Menga, relacionada con la falta de acceso al agua potable y el mejoramiento de la oferta institucional. Este hecho violento, que cobra la vida de una lideresa dedicada a la resolución pacífica de conflictos, enciende nuevamente las alarmas sobre la seguridad ciudadana en Cali“, señaló Gerardo Mendoza Castrillón, personero distrital de Santiago de Cali.

Y es que sobre la lideresa también se conoció que en julio de 2022, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial removió a Cruz Magnolia Sánchez del cargo de jueza de paz de la comuna 2 por desconocer el procedimiento previsto para resolver un conflicto de tenencia de un inmueble en la comuna 19, fuera de su jurisdicción.