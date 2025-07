Murió reconocida presentadora de televisión a sus 31 años por un dolor abdominal

Luto en la televisión tras conocerse la sorpresiva muerte de la reconocida presentadora Mayra Tercero, conductora de la sección de entretenimiento de TV Azteca Honduras, quien falleció en Tegucigalpa cuando era trasladada a un centro médico luego de un dolor abdominal que tuvo una noche antes.

“Hoy el equipo de Dale Like y toda la familia de TV Azteca Honduras estamos de luto. Nuestra querida presentadora, amiga y compañera Mayra Tercero ha partido de este mundo, dejando un vacío imposible de llenar. Mayra no solo iluminaba la pantalla con su carisma, alegría y talento, también tocó nuestras vidas con su nobleza, su sonrisa sincera y su inmenso corazón. Su energía era única, y su presencia, inolvidable. Nos quedamos con sus risas, sus ocurrencias, su entrega total y su amor por lo que hacía”, expresaron desde TV Azteca por esta noticia.

🕊️ Hoy Dale Like vivió uno de sus momentos más dolorosos: el programa tuvo su última emisión, según lo confirmó un comunicado oficial de TV Azteca Honduras. Esta decisión se toma en honor y respeto a la memoria de Mayra Tercero, quien fue parte fundamental del equipo y el alma de… pic.twitter.com/cg1Tm5Yf9P — TV Azteca Honduras (@aztecahonduras) July 14, 2025

¿De qué murió Mayra Terceros, reconocida presentadora?

De acuerdo con versiones oficiales, existen dos hipótesis de su muerte: la primera sería dicho dolor abdominal que sufrió una noche del sábado y la segunda es que tuvo una posible intoxicación, pero, hasta ahora, no ha sido informado con claridad.

Ella fue trasladada a un hospital local, pero no alcanzó a llegar con vida al sitio y su cuerpo fue remitido directamente con Medicina Legal para determinar las causas exactas de la muerte; no obstante, según versiones locales, la familia habría denunciado cierta negligencia médica que derivó en que no fuese atendida y, posteriormente, en su muerte.

Mayra Terceros // Foto: Instagram @mayratercerooficial

¿Quién era Mayra Terceros?

Nació en Hondura el 2 de septiembre de 1993, desde pequeña mostró ser una mujer disciplinada y destacada en los deportes, además de dedicada a los deportes. Estudió odontología terminando como presentadores deportiva en el canal HCH en donde su talento dio el salto y llamó la atención de TV Aztecas para tomar el mando de la sección de entretenimiento.