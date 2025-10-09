Murió reconocido músico en grave accidente; su carro fue aplastado por árbol en llamas

Una tragedia conmocionó a la escena musical brasileña luego de confirmarse la muerte del reconocido pianista y profesor Raphael Belarmino, de 34 años, quien perdió la vida el pasado domingo 5 de octubre en un accidente insólito y devastador.

De acuerdo con las autoridades, el músico viajaba junto a su esposa, Nathielly Araújo Souza, de 26 años, por la carretera Washington Luís (SP-310) en el estado de São Paulo (Brasil), cuando un árbol en llamas cayó repentinamente sobre su vehículo, aplastándolo por completo.

La pareja regresaba de su luna de miel en Guarujá, apenas diez días después de haberse casado. El trayecto, que debía marcar el inicio de su vida juntos, se convirtió en una tragedia que acabó con la vida del artista.

Según los reportes preliminares, un incendio forestal, cuyas causas aún se investigan, se propagó cerca de la vía. Las llamas alcanzaron un árbol de gran tamaño que, debilitado por el fuego, colapsó justo en el momento en que el automóvil de los recién casados pasaba por el lugar.



El hombre murió de manera instantánea debido al impacto, mientras que su esposa sobrevivió milagrosamente, aunque resultó con heridas y quemaduras.

Nathielly Araújo fue trasladada de urgencia a un hospital cercano, donde recibió atención médica y posteriormente fue dada de alta. Las autoridades locales informaron que la investigación sobre el origen del incendio continúa, mientras que la vía permaneció cerrada por varias horas, generando una congestión vehicular de más de siete kilómetros.