Nicaragüenses armados habrían entrado en territorio colombiano, denunció representante de San Andrés

Una grave denuncia hizo desde la plenaria de la Cámara la representante por la circunscripción de San Andrés y Providencia, Elizabeth Jay-Pang Díaz. La congresista presentó un video de un pescador de la zona norte de San Andrés, Christian Harvey Corpus, en el que sostiene que, en horas de la madrugada de este lunes, hombres armados provenientes de Nicaragua habrían incursionado ilegalmente en zona marítima de Colombia y asaltaron a una tripulación pesquera nacional.

“Me enteré de que hacía las 2:00 de la mañana la motonave denominada Mar Azul se encontraba pescando en los cayos del norte, por la boya sur del norte, fueron víctimas de nicaragüenses, quienes los abordaron en esas horas de la madrugada con AK-47. Tengo información de que fueron cinco personas que abordaron con AK-47 e intimidaron a toda la tripulación. Me dicen que la intención en primera instancia era asesinarlos para llevarse el barco y el producido, toda vez que los tripulantes no opusieron resistencia dado que se les recomendó que no jugaran con su vida”.

En el video, Harvey sostiene que esta denuncia la lleva haciendo mucho tiempo a la Armada, a los guardacostas y a los asambleístas sin ningún tipo de apoyo de las autoridades. El propietario del bote, quien tuvo pérdidas cercanas a los 300 millones de pesos, sostuvo que en su criterio, los nicaragüenses se tomaron la zona de Quitasueño.

Por su parte, la representante Jay-Pang Díaz reconoce que este tipo de incursiones afectan la soberanía nacional, por lo que hace un llamado a que cuanto antes las autoridades tomen acciones al respecto: “Yo hago un llamado al Gobierno nacional, a todas las instancias que tienen que ver con la regulación de la pesca y la soberanía de nuestro país, a la Armada Nacional, a la Cancillería, al Ministerio de Agricultura y la UNAD, a que hagamos una mesa técnica y realmente este tema amerita atenderlo de inmediato, la situación de los pescadores cada día se torna más difícil en los cayos del norte donde tenemos derecho a la pesca”.

