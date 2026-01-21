En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario congresistas
Ataque que Cauca
Accidentes de trenes España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Niña de 6 años sobrevivió a trágico accidente de tren: estaba descalza en las vías

Niña de 6 años sobrevivió a trágico accidente de tren: estaba descalza en las vías

El accidente dejó al menos 41 personas muertas, entre ellas los padres, el hermano y un primo de la menor, quienes viajaban en los vagones delanteros.

Publicidad

Publicidad

Publicidad