Niña de 6 años sobrevivió a trágico accidente de tren: estaba descalza en las vías

El mundo sigue conmocionado tras el trágico accidente ferroviario ocurrido en el sur de España. Entre el dolor por las decenas de víctimas que dejó el siniestro, una historia permitió abrirle paso a la esperanza en millones de personas: una niña de tan solo seis años sobrevivió en medio del caos, quedando sola y descalza sobre las vías del tren.

La escena fue descrita por los rescatistas como devastadora. Vagones destrozados, metal retorcido y un silencio que solo se rompía con los gritos de aquellos que pedían ayuda. Ante ese panorama, nadie imaginaba encontrar con vida a una menor que logró salir por una ventana rota y caminar hasta encontrarse con un agente de la Guardia Civil.



Niña de 6 años sobrevivió a trágico accidente de tren en España

Según reveló en su momento el diario La Vanguardia, el agente quedó sorprendido al hallar a la niña prácticamente ilesa, sin zapatos y visiblemente desorientada. La menor fue llevada rápidamente a un centro médico, donde recibió tan solo tres puntos de sutura en la cabeza. Su estado de salud, de acuerdo con familiares y autoridades, es estable.

Juan Barroso, allegado a la familia, confirmó que la niña se encuentra fuera de peligro, un hecho que ha sido catalogado por muchos como un verdadero milagro. En contraste, el accidente dejó al menos 41 personas muertas, entre ellas los padres, el hermano y un primo de la menor, quienes viajaban en los vagones delanteros, los más afectados por el impacto.

Accidente de tren en Córdoba, España Foto: AFP

Estaba descalza en las vías tras escapar del vagón

El tren se descarriló de forma repentina y cayó por una pendiente pronunciada, por causas que aún son materia de investigación. El interior de los vagones se convirtió en un escenario de terror, según relataron testigos citados por The Associated Press. En medio de ese horror, la niña logró reaccionar, salir del vagón y alejarse del lugar del choque.

Las autoridades confirmaron que la familia de la menor llevaba los apellidos Zamorano Álvarez, aunque el nombre de la niña no ha sido revelado para proteger su identidad.



El “milagro” que consuela en medio del luto

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández, municipio de origen de la familia, encabezó un minuto de silencio y decretó tres días de luto. En sus palabras, reconoció que el dolor es profundo, pero que la supervivencia de la niña ofrece un pequeño consuelo en medio de la tragedia.

Publicidad

Actualmente, la menor se encuentra bajo el cuidado de sus abuelos, hospedados en un hotel de Córdoba, la ciudad más cercana al lugar del accidente.



¿Qué pasó en el descarrilamiento de trenes en Córdoba, España?

Este miércoles 21 de enero de 2025 se confirmó que la cifra de muertos aumentó a 45 personas y que decenas más resultaron heridas, luego de que dos trenes expresos descarrilaran cerca del pequeño pueblo de Adamuz, a unos 360 kilómetros al sur de Madrid. El accidente provocó que ambos trenes volcaran y que los vagones delanteros del segundo tren se precipitaran por un terraplén.