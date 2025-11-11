Niño cayó al vacío tras recargarse en las puertas de un ascensor: quedó en video

Un momento de terror vivió una familia en la ciudad de Vorónezh, Rusia, cuando un niño de entre tres y cuatro años cayó al vacío después de recargarse en las puertas de un ascensor que estaban entreabiertas. El hecho, captado por las cámaras de seguridad del edificio, se viralizó en redes sociales y ha generado indignación por la aparente negligencia en el mantenimiento del sistema.

De acuerdo con medios locales citados por RT, el accidente ocurrió la semana pasada en un complejo residencial. En las imágenes se observa a la familia esperando el ascensor mientras el pequeño juega cerca de las puertas. De repente, una de ellas se desprende sin previo aviso y el niño cae al interior del foso.

El padre del menor fue clave: se lanza al suelo y logra sujetarlo de la chaqueta, evitando que siguiera cayendo. En medio de la desesperación, el hombre se asoma al hueco del elevador y consigue incorporarse parcialmente para asegurar al pequeño, mientras una mujer que lo acompañaba se acerca a ayudarlo.

El rescate, que fue grabado por las cámaras del edificio y compartido inicialmente en redes rusas, se ha vuelto viral en todo el mundo. Millones de usuarios han destacado la valentía del padre y cuestionado las condiciones de seguridad del ascensor.



Según informó el Comité de Investigación de Rusia, el niño sufrió únicamente algunos hematomas en la cabeza y la espalda, pero no presenta heridas graves. El organismo anunció la apertura de una investigación para determinar las causas del desperfecto y la posible responsabilidad de la administración del complejo residencial.