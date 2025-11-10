Supuesta aparición de la Virgen María en una montaña causa furor en Boyacá: video viral

Una inusual figura en una montaña de Boyacá ha generado revuelo en redes sociales y en la comunidad local. En varios videos compartidos por usuarios, se observa lo que parece ser el rostro de la Virgen María formado naturalmente entre las rocas, un hecho que ha despertado la curiosidad y la fe de los habitantes de la región.

El fenómeno se habría presentado en el municipio de Sogamoso, específicamente en la vereda Morcá, una zona reconocida por su devoción a la Virgen de la O de Morcá, patrona venerada por los creyentes del sector. Las imágenes, difundidas inicialmente por el usuario de TikTok @jimmyayala176, muestran a varias personas detenidas en el lugar, observando con asombro la figura que, según algunos, sería una manifestación divina.

“Hoy, como todos los primeros de cada mes, visitamos a la virgencita de la O de Morcá y, bajando, nos encontramos con personas orando en este punto. Nos comentaron que ahí apareció hace tres meses”, escribió el autor del video.

En las grabaciones se distingue una silueta femenina tallada aparentemente por la erosión de la montaña, aunque muchos la asocian directamente con la Virgen María. Según testigos, la formación habría surgido tras el desprendimiento de una parte de la roca, lo que algunos interpretan como un hecho milagroso.



La noticia ha generado múltiples reacciones en redes sociales. Mientras unos fieles expresan emoción y agradecimiento, “Amén, gloria a Dios, gracias por esta linda imagen de la virgencita”, otros dudan de su autenticidad y aseguran que podría tratarse de una pintura o incluso de un fenómeno de pareidolia, es decir, la tendencia del cerebro humano a identificar rostros o figuras conocidas en objetos inanimados.

En el sitio, se ha visto a varias personas intentando acercarse o escalar hasta el punto exacto donde se observa la figura, algunas para orar y otras simplemente para comprobar si la imagen es natural o creada por intervención humana.