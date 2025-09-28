En vivo
Blu Radio  / Nación  / Profesor de artes abusaba de dos alumnas de 5 y 6 años en Boyacá

Profesor de artes abusaba de dos alumnas de 5 y 6 años en Boyacá

 El hombre fue capturado en Moniquirá tras ser señalado de agredir sexualmente a dos de sus alumnas y amenazarlas para que no contaran nada, la Fiscalía le imputó el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado.

abuso.jpg
AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de sept, 2025

Pedro Nel García, docente de artes en un colegio de Moniquirá, Boyacá, fue capturado y enviado a la cárcel tras ser señalado de abusar sexualmente de dos de sus estudiantes, niñas de cinco y seis años.

De acuerdo con la investigación, los hechos habrían ocurrido entre enero de 2020 y agosto de 2023, cuando las menores asistían a clases sin la compañía de sus padres. Según la Fiscalía, el profesor aprovechó la confianza que había ganado con las familias para acercarse a las víctimas e intimidarlas, con el fin de que no contaran lo sucedido.

A pesar de las amenazas, las niñas lograron hablar con otros docentes y orientadores de la institución, quienes activaron de inmediato los protocolos de protección y pusieron la situación en conocimiento de las autoridades competentes.

La captura se llevó a cabo en Moniquirá mediante un operativo conjunto entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional. Posteriormente, García fue puesto a disposición de un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes, que le imputó el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado.

El caso está en proceso judicial, mientras las autoridades reiteran el llamado a denunciar cualquier situación de violencia o abuso que afecte a los niños y niñas en el país.

