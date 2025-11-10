En video quedó trágico accidente en competencia de balineras en Nariño: un profesor murió

Las tradicionales fiestas patronales en honor a San Rafael Arcángel, celebradas en el municipio de Tangua, Nariño, terminaron en tragedia luego de un grave accidente ocurrido durante una competencia de balineras el pasado sábado 8 de noviembre. El hecho cobró la vida de un profesor de la región.

De acuerdo con el coronel Hernando Calderón, comandante de la Policía Metropolitana de Pasto, la actividad no contaba con los permisos necesarios. “En las carreras que no estaban autorizadas por ninguna de las autoridades, la Alcaldía de Tangua asumió esa responsabilidad y las realizó sin las autorizaciones. Se presentaron cuatro lesionados producto de estas carreras y un fallecido que se salió de control y se estrelló”, explicó el oficial.

El lamentable momento fue registrado en video por un joven que se encontraba en el lugar cuando iba en su moto. En las imágenes, difundidas en redes sociales, se observa la rápida reacción de algunos ciudadanos que intentaron auxiliar a los heridos mientras pedían desesperadamente ayuda.

“Iba tranquilo grabando estos carritos de madera que bajaban por la vía, hasta que ocurrió el accidente. En momentos como estos te sientes inútil; solo puedes gritar y tratar de salvar la vida de las personas”, relató el testigo en la grabación, donde también se escucha cómo los presentes piden con urgencia una ambulancia para trasladar a los afectados.



Según el testimonio, una ambulancia que pasaba por el lugar detuvo su marcha para atender a las víctimas, mientras que otros ciudadanos improvisaron el traslado de un herido ante la demora de otro vehículo de emergencia. “Es increíble cómo mucha gente solo miraba y pasaba derecho, sin ofrecer ayuda”, añadió el joven.

El video, que rápidamente se hizo viral, concluye con un mensaje de reflexión por parte del joven: “La única finalidad de este video es generar conciencia. Pasar por ese escenario te hace valorar la vida. No se dejen llevar por la adrenalina, porque puede arrebatarles todo. Lamentablemente luego supimos que el señor falleció. Fuerza a su familia”.