Quinceañera murió tras accidente en la moto que le regalaron sus papás por su cumpleaños

Una impactante tragedia enluta al municipio de San Martín, Cesar. Maylin Alejandra Ropero Maldonado, una joven de 15 años, perdió la vida luego de sufrir un grave accidente de tránsito mientras conducía la motocicleta que sus padres le habían regalado recientemente para celebrar su cumpleaños.

El siniestro ocurrió el pasado sábado 1 de noviembre en la vía nacional que comunica a San Martín con Aguachica. De acuerdo con versiones preliminares, un vehículo habría chocado contra la parte trasera de la motocicleta en la que se movilizaba la menor, aunque esta hipótesis aún es materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

Tras el impacto, Maylin Alejandra resultó gravemente herida y fue trasladada de urgencia al Hospital Local Álvaro Ramírez González, donde permaneció bajo observación médica por varias horas. Pese a los esfuerzos del personal de salud, su fallecimiento fue confirmado el pasado domingo 2 de noviembre.

Maylin Alejandra Ropero Maldonado Foto: redes sociales

La noticia generó gran conmoción en la comunidad. Decenas de motociclistas se acercaron al centro asistencial para expresar su apoyo a la familia y conocer el estado de salud de la joven. Amigos, docentes y vecinos la recuerdan como una adolescente alegre, responsable y llena de sueños por cumplir.



Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar posibles responsabilidades.