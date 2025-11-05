En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Jaime Esteban Moreno
Zohran Mamdani
Palacio de Justicia
Ataques a 'narcolanchas'

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Quinceañera murió tras accidente en la moto que le regalaron sus papás por su cumpleaños

Quinceañera murió tras accidente en la moto que le regalaron sus papás por su cumpleaños

La menor conducía la motocicleta que sus padres le habían regalado recientemente para celebrar su cumpleaños.

Publicidad

Publicidad

Publicidad