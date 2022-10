No abandono a mí país, estoy a órdenes del presidente Guaidó: militar venezolano

La cifra oficial de las autoridades de migración en Colombia hablaba, hasta el jueves, de 567 militares y policías venezolanos que abandonaron las filas del gobierno de Nicolás Maduro para llegar a la frontera con Colombia. Este viernes, con información extraoficial, este número ha superado los 600 militares del vecino país que abandonan las filas del ejército venezolano.

Blu Radio pudo dialogar con uno de los militares que no llegó sólo, atravesó la trocha con su familia. "Todo lo que está pasando en nuestro país, ya uno conchale [sic], por más que sea uno, queremos formar parte del lado positivo y no de lado negativo", dijo.

En entrevista con esta emisora, el uniformado dijo que llegó a Colombia con su esposa, su hija de 7 meses y su suegra: “Atravesamos una situación muy fuerte, buscando poco a poco la manera de cómo pasar y de tratar de buscar la manera, lo mejor posible para poder llegar hasta acá, para unirme al grupo que está a favor de nuestro presidente Guaidó”

"Vamos a ver qué pasa, ya hicimos un registro y esperemos a ver qué dicen las autoridades colombianas sobre mi situación acá. Yo estoy 100% disponible y me pongo a disposición de nuestro presidente Guaidó, estoy listo para lo que sea, yo no he dejado mi puesto, no he dejado mi uniforme, yo quiero es pelear y luchar para que nuestra Venezuela sea libre", contó el militar venezolano.

El fenómeno migratorio en esta región continúa ocurriendo segundo tras segundo a través de la frontera que, aunque mantiene los cruces legales permitidos cerrados, no deja de movilizar personas a través de las denominadas trochas.

