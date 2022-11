No comparto que Venezuela haya financiado posesión de Trump: embajador Ramírez

El embajador de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez, aseguró que desconoce el documento desclasificado por Estados Unidos en el que se confirmaría la financiación de una filial de PDVSA, compañía estatal petrolera de Venezuela, a la posesión del presidente norteamericano Donald Trump.



"No estaría de acuerdo, pero no me refiero al tema porque no tengo conocimiento”, indicó Ramírez que antes de llegar a la ONU fue presidente de PDVSA.



Frente a la reacción de Colombia a través del presidente Juan Manuel Santos y la canciller María Ángela Holguín sobre la militarización de la sociedad en Venezuela, Ramírez aseguró que rechazan que un tema interno de su país se quiera llevar a un organismo como las Naciones Unidas.



“En torno a ese tema, nosotros no creemos y rechazamos que se quiera llevar un tema como el nuestro a la preocupación del secretario general, ya que él se ocupa de temas multilaterales y que signifiquen una amenaza a la paz internacional”, señaló.



Ramírez aseguró que si Colombia o el presidente Santos tiene alguna preocupación por lo acontecido en Venezuela, debe conversarla directamente con el presidente Nicolás Maduro, como se ha hecho en reiteradas ocasiones.



“Yo declaré ayer mismo diciendo que si Santos tiene alguna preocupación que puede ser legítima, bien puede hacerla con el presidente Maduro como tantas veces hemos hecho, en el seno de la ONU no va a pasar nada, es un escenario donde esto no se discuten temas internos”, agregó.



“Suelo no meterme en los asuntos internos de cualquier país, nosotros pedimos que no se metan en nuestros asuntos internos”, concluyó.