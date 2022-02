No hemos recibido apoyo, no vemos plan de acción en nuestro caso: estudiante colombiana en Rusia

Karen Fandiño es una ciudadana colombiana de 26 años que llegó a Rusia para cumplir parte de sus sueños y proyectos. Actualmente es estudiante de segundo año de la universidad de Belgorod, Rusia en el área de matemáticas e informática. Ella le contó a BLU Radio como hoy en Rusia hay una normalidad “enrarecida”.

“A pesar de que la gente actúa normal se siente la tensión, sentimos que algo malo puede llegar a pasar, intentamos reunirnos con amigos y hacer cosas diferentes, no hablar de política o de la problemática actual para poder distraernos un poco y muchos pensamos en si debemos irnos prontos o seguir acá y esperar lo mejor.”

Karen, como muchos otros colombianos y latinoamericanos residentes en Rusia, han visto cambiar su realidad en especial desde el 24 de febrero cuando comenzaron las operaciones militares rusas en territorio ucraniano.

“Hay opiniones divididas, muchos ciudadanos rusos no están de acuerdo y han salido a las calles a mostrar su inconformidad, al igual que hay ciudadanos que piensan que está bien lo que está sucediendo.”

LA ECONOMÍA EN RUSIA TRAS LAS SANCIONES

Las acciones militares de Moscú le han valido el rechazo internacional y la imposición de duras e históricas sanciones económicas que ya comienzan a tener efecto en los residentes.

“La economía nos está afectando, fueron cambios muy rápidos, en dos días la moneda (el rublo) se devaluó notablemente, la comida se está poniendo muy costosa ya que muchos productos de Rusia son importados, no podemos retirar dinero de transferencias internacionales (…) es muy difícil encontrar un cajero que nos permita obtener dinero, igualmente Sberbank que es el banco más importante de Rusia está teniendo muchos problemas y ellos hicieron una publicación hace dos días diciendo que todo está trabajando normalmente pero en algunas ciudades es muy difícil retirar dinero de bancos rusos”, dijo Karen en entrevista con BLU radio.

Hasta en su trabajo Karen ha notado cambios, “yo trabajo actualmente en una empresa que vende a nivel internacional y las personas no quieren hacer negocios con nosotros, hoy recibimos varios mensajes de nuestros clientes diciendo que no piensan invertir dinero en Rusia y pues al recibir la mayoría de los ingresos del exterior, lo más probable es que nos quedemos sin empleo y pues hoy recibimos un comunicado”.

¿VOLVER A COLOMBIA? ¿APOYO DEL GOBIERNO?

Desde su experiencia personal, Karen pese a mantener la calma, ha comenzado a barajar sus escenarios en territorio ruso.

“Últimamente me siento un poco más intranquila, hace unos días sentía que no iba a estar mal pero algo me dice que debo irme lo más pronto posible, mi madre me apoya incondicionalmente y mi familia también (…) aún así me preocupa que nosotros tenemos acá solamente una vacuna registrada, es la Sputnik y en los países de la Unión Europea no reciben está vacuna y puede que nos pongan problemas al salir de acá y querer entrar a otro país”, agregó.

En este punto, Karen aseguró que ella y los colombianos que conoce en Rusia no han recibido por el momento el suficiente apoyo ante un eventual deseo de abandonar el país.

“Por mi parte nadie de la embajada o algún organismo de control se ha puesto en contacto conmigo o con alguno de mis compañeros colombianos, solo se realizó el censo, pero desde ahí nada más (…) escuché también al presidente (Duque) hablar de cómo hay apoyo por parte de los países europeos para recibir ciudadanos colombianos desde Ucrania, pero no se ha hablado de la cantidad de estudiantes colombianos que estamos en Rusia, no hay apoyo o preocupación por parte de nuestro gobierno y tampoco planes de acción”, puntualizó.

LAS COMUNICACIONES

Karen también contó a BLU Radio como las comunicaciones a través de internet comenzaron a fluctuar últimamente al punto de no poder usar redes sociales o algunos portales web.

“Las redes sociales no están funcionando acá. Twitter, Facebook, Instagram están totalmente inhabilitados, intentamos usar VPN pero a los pocos minutos dejan de funcionar, de una u otra forma se nos está limitando la comunicación con el exterior. Se están creando canales de Telegram personales donde las personas permiten a otras saber su estado en caso de alguna emergencia.”

LA REFLEXIÓN

Esta estudiante colombiana dejó un mensaje, “para las familias que tienen a sus hijos en Rusia, les pedimos ser fuertes y tomar las cosas con calma, entendemos su preocupación, pero nosotros estamos acá tratando de no vivir con temor y nos ayuda mucho saber que ustedes también se encuentran tranquilos.”

