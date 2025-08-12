"No sabemos su paradero": esposo alerta por desaparición de activista en Caracas

Antonio González Plessmann, co-director del colectivo de derechos humanos Surgentes, denunció la desaparición forzada de su esposa, la activista Martha Lía Grajales, detenida el pasado 8 de agosto en Caracas.

González relató que ese día, más de 50 mujeres del Comité de Madres en Defensa de la Verdad fueron agredidas mientras realizaban una vigilia pacífica frente al Tribunal Supremo de Justicia para exigir derechos y libertad para sus familiares. Horas después, Grajales, que participaba en actividades de apoyo a las víctimas, fue interceptada por funcionarios.

“Aproximadamente a las 4 de la tarde, mi esposa fue detenida saliendo de una concentración en apoyo a unas madres que fueron golpeadas. Una camioneta sin placas se acercó y la metieron a la fuerza”, aseguró.

El defensor advirtió que desde ese momento no han tenido contacto con ella. “Está en una situación de desaparición forzada. En este momento no sabemos cuál es su paradero”, dijo, y agregó que es la única desaparecida en el contexto de las protestas de madres tras las elecciones del año pasado.

Martha Lía Grajales es abogada de la Universidad Externado de Colombia, con maestría en derechos humanos. Ha trabajado en Caquetá, Colombia, y desde hace 18 años vive en Venezuela, donde ha desarrollado proyectos vinculados a la defensa de los derechos humanos, integró la Comisión Presidencial para el Desarme, coordinó cátedras académicas y formó a policías.

Es la primera vez que la activista es detenida. González informó que actualmente existen seis procedimientos ante instancias internacionales solicitando medidas de protección a su favor.