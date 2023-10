“No somos dueños de los votos; no apoyamos los populismos”: partido de Patricia Bullrich

La candidata de centroderecha que salió derrotada en las elecciones presidenciales de Argentina , Patricia Bullrich, dijo este lunes que no se rendirá "nunca" en su lucha "contra el populismo", en un contexto en que los ganadores de la contienda tendieron puentes hacia su coalición de cara a la segunda vuelta.

"Nunca seremos cómplices de las mafias que destruyeron este país. Nuestros valores no se venden ni se compran. Desde el lugar que me toque, no me rendiré nunca en mi lucha contra el populismo", dijo Bullrich en un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter).

La candidata de la coalición Juntos por el Cambio salió tercera el domingo al obtener el 23,83 % de los votos con el 98,51 % de las mesas escrutadas.

En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Daiana Molero, economista del equipo de Patricia Bullrich y diputada de Juntos por el Cambio, habló sobre la contienda electoral y el panorama político de cara a la segunda vuelta.

Publicidad

Molero aseguró que es muy pronto para proponer un apoyo o no a cualquier de los candidatos que se medirán en la segunda vuelta presidencial entre El ministro de Economía argentino Sergio Massa, un peronista de centro-izquierda, y el líder ultraliberal y antisistema Javier Milei.

“En este momento los argentinos decidirán y nosotros, por ejemplo, desde el Congreso acompañaremos las iniciativas que sean sensatas y razonables, porque esto es lo que corresponde en la democracia. Pero yo en este momento no te puedo decir lo que puede decir un partido. Pasaron menos de 24 horas”, dijo.

A segunda vuelta

Publicidad

Estas elecciones se vieron marcadas por la irrupción de Milei, quien era el favorito de los sondeos tras sacudir el tablero político.

Hace pocos días Milei se había declarado listo para ganar desde la primera vuelta, pero este domingo, ante un grupo de simpatizantes aún sorprendidos por el escaso resultado ofreció "dar por terminado ese proceso de agresiones entre los que queremos un cambio", en alusión a la conservadora Patricia Bullrich, que quedó tercera (24%).

"Estoy dispuesto a barajar y dar de nuevo para terminar con el kirchnerismo", insistió este economista de 53 años que propugna el anarco-capitalismo.

En su comando de campaña, Gastón Rivero, de 35 años, se mostraba sorprendido. "No esperaba este resultado", dijo, aunque expresó su confianza en un triunfo en segunda vuelta.

Publicidad

Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, acompañó al candidato ultraliberal. "Yo creo que en la primera o en la segunda vuelta va a ganar Milei, que este movimiento es imparable", aseveró.

Bullrich, exministra de Seguridad y candidata de la alianza de centro-derecha Juntos por el Cambio, no reveló a quién apoyará en el balotaje. "Nuestros valores no están a la deriva, no se venden ni se compran, no los vamos a negociar", declaró en su primer discurso tras la derrota.

Escuche aquí la entrevista: