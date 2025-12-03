Noruega busca trabajadores que sepan inglés: oferta es por 36 horas a la semana y $13 millones

Para nadie es un secreto que para muchas personas irse del país a iniciar una vida en otro lugar es una opción que contemplan, y aunque en los destinos predilectos siempre figuran los mismos: Estados Unidos, España, Canadá, etc., hay otras naciones que se han vuelto más atractivos.

Entre esos destinos figura Noruega, donde un nuevo proceso de contratación está encaminado a incorporar personal para labores relacionadas con la industria alimentaria.

En esta ocasión, la vacante proviene de SalMar ASA, compañía reconocida en el sector del salmón atlántico. La firma habilitó un proceso de selección para 100 puestos de trabajo, difundido por Lanbide y la red EURES, con el objetivo de reforzar la operación de una piscifactoría situada en Kverva, en la región de Frøya.

Trabajo en Noruega para granjas de salmones

De acuerdo con la información divulgada por estas entidades, las posiciones disponibles son para funciones de producción dentro de las plantas de procesamiento. Los aspirantes que resulten elegidos se encargarán de actividades como fileteado, empaque, revisión de la calidad del producto y verificación de los protocolos de higiene.



La empresa precisó que se trata de jornadas de lunes a viernes, diseñadas para contratos indefinidos, y que no se exige experiencia previa; sin embargo, la trayectoria en acuicultura o procesado de alimentos se considera un valor agregado.



¿Cuánto pagan por trabajar en granjas de salmones en Noruega?

El componente salarial es uno de los aspectos más llamativos de la propuesta. La remuneración está establecida en 228,46 coronas noruegas por hora, equivalentes a 19,86 euros, según la propia convocatoria.

Con un régimen semanal de 36,5 horas, la compañía calcula un ingreso cercano a los 3.000 euros mensuales, cifra que puede aumentar debido a los suplementos disponibles, entre ellos un 20 % adicional para quienes trabajen en turnos de la tarde. En el contexto colombiano, esta suma se aproxima a los $13 millones.

La oferta también incorpora beneficios complementarios, como tres pausas por jornada —una de ellas remunerada—, acceso a gimnasio y un servicio de alimentación por un costo aproximado de dos euros diarios, según lo informado en la publicación oficial.

Para postularse es necesario contar con inglés o noruego en nivel básico, requisito indispensable para las labores dentro de la planta. SalMar ASA explicó que, dado que los contratos son permanentes, se valorará a quienes consideren establecerse en Noruega a largo plazo.

El proceso de recepción de candidaturas estará abierto hasta el 31 de enero de 2026, fecha límite para aplicar a los puestos anunciados.