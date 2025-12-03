En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Inseguridad en Bogotá
Advertencia de Trump
Aviones A320
Cúcuta vuelve a la A

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Noruega busca trabajadores que sepan inglés: oferta es por 36 horas a la semana y $13 millones

Noruega busca trabajadores que sepan inglés: oferta es por 36 horas a la semana y $13 millones

Con un régimen semanal de 36,5 horas, la compañía calcula un ingreso cercano a los 3.000 euros mensuales.

Publicidad

Publicidad

Publicidad