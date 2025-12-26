Ocho muertos en una explosión en una mezquita de Siria

Al menos ocho personas murieron este viernes al producirse una explosión en una mezquita ubicada en un barrio de la minoría alauita en Homs, en el centro de Siria, indicaron las autoridades.

"Una explosión terrorista tuvo como objetivo la mezquita Ali Bin Abi Talib durante las oraciones del viernes en la calle Al Jadri, en el barrio Wadi al Dahab de Homs", indicó el Ministerio del Interior en un comunicado.

El balance por el momento es de ocho muertos, dos más que en el anterior parte, y 18 heridos, según la agencia oficial SANA, que cita a fuentes del ministerio de Sanidad.

El ministerio de Relaciones Exteriores condenó el ataque y prometió "combatir el terrorismo en todas sus formas".



Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), una oenegé con sede en Reino Unido y una amplia red de informantes sobre el terreno, no está claro si la explosión "fue causada por un ataque suicida o por un artefacto explosivo".

Una fuente de seguridad local dijo a AFP, bajo condición de anonimato, que la explosión pudo haber sido causada por "un artefacto explosivo colocado dentro de la mezquita".

Saraya Ansar al Sunna, un pequeño grupo extremista suní poco conocido, reivindicó el atentado en Telegram y juró continuar con los ataques contra "los infieles y apóstatas". El mismo grupo ya había reivindicado el atentado de junio.

Publicidad

Un residente de la zona, que pidió mantener el anonimato declaró que la gente "escuchó una fuerte explosión, seguida de caos y pánico en el vecindario". "Nadie se atreve a salir de su casa y estamos escuchando sirenas de ambulancias", añadió.

SANA publicó fotos del interior de la mezquita, una de las cuales mostraba un agujero en una pared.

Homs fue escenario de violencia sectaria durante la guerra civil que se desató en el país en 2011.

Publicidad

La ciudad alberga una mayoría de musulmanes sunitas, pero también cuenta con varias zonas predominantemente alauitas, la minoría a la que pertenece el derrocado gobernante Bashar al Asad.

Desde la caída de Al Asad en diciembre de 2024 a manos del actual poder islamista, el OSDH y ciudadanos de Homs han denunciado secuestros y asesinatos dirigidos contra miembros de esta minoría derivada del islam chiita.

Según una comisión de investigación nacional, al menos 1.426 alauitas murieron en unos enfrentamientos el pasado marzo entre las fuerzas de seguridad y hombres fieles a Bashar al Asad en el oeste del país, donde esta comunidad tiene su feudo.

El OSDH estima los fallecidos en ese estallido de violencia en más de 1.700, en su gran mayoría alauitas.