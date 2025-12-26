En vivo
Ocho muertos en una explosión en una mezquita de Siria

Ocho muertos en una explosión en una mezquita de Siria

"Una explosión terrorista tuvo como objetivo la mezquita Ali Bin Abi Talib durante las oraciones del viernes en la calle Al Jadri, en el barrio Wadi al Dahab de Homs", indicó el Ministerio del Interior en un comunicado.

