Ojalá Unasur no ratifique a Ernesto Samper: Henrique Capriles

El líder opositor venezolano dijo que Ernesto Samper, el secretario general de la Unasur, es un aliado de Nicolás Maduro, no de los venezolanos, ni aliado de la solución a la crisis venezolana.



Para el dos veces candidato presidencial, Henrique Capriles Radonski, cuando el Gobierno venezolano habla de diálogo sólo le interesan tres cosas, bajar la presión social y las movilizaciones de calle, “lavarse” la cara ante el mundo y evitar que haya un referéndum revocatorio, “Maduro entregaría cualquier cosa a cambio del revocatorio”, insistió.



Explicó que el Gobierno intenta “lavar su imagen internacional” con el llamado a diálogo, “porque nunca antes este gobierno había estado en la posición que hoy tiene internacionalmente, este gobierno está rayado afuera, rayado en la Unión Europea, rayado en Mercosur, rayado en Unasur”.



Insistió que al Presiente Maduro sólo le queda Ernesto Samper en la Unasur. “Samper que creo que termina su período, y ojalá y Unasur, que tiene una nueva realidad, no ratifique al señor Samper. El señor Samper es un aliado de Maduro, no es un aliado de los venezolanos, ni aliado de la solución a la crisis venezolana., el señor Samper es claramente un aliado de Maduro”.



Acotó Henrique Capriles que al Presidente Maduro tampoco le queda nada ni en la OEA ni en los países vecinos. “Ahí está el ejemplo de Colombia, los colombianos están del lado del pueblo venezolano, no del lado del Gobierno, eso también cambió”.