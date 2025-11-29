En vivo
ONG denuncia que régimen de Maduro capturó al líder del principal sindicato de Venezuela

ONG denuncia que régimen de Maduro capturó al líder del principal sindicato de Venezuela

El Gobierno de Nicolás Maduro y la Fiscalía General niegan que en el país haya detenidos por razones políticas e insisten en que son personas que han cometido diversos delitos.

