Universidad Nacional
Verónica Alcocer
Maduro
Liga colombiana

Oso atacó a grupo escolar y dejó 11 heridos; un profesor intentó detenerlo

Oso atacó a grupo escolar y dejó 11 heridos; un profesor intentó detenerlo

Dos de los afectados permanecen en estado crítico y otros dos presentan lesiones graves. Las autoridades no han revelado las edades de las víctimas.

Foto: Unplash
Por: EFE
|
Actualizado: 21 de nov, 2025

