Oso atacó a grupo escolar y dejó 11 heridos; un profesor intentó detenerlo

Al menos once personas, entre ellas varios menores de edad, resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad, tras el ataque de un oso a un grupo escolar en una zona rural de Columbia Británica, en el oeste de Canadá, según reportaron medios locales.

De acuerdo con información de Canadian Press, dos de los afectados permanecen en estado crítico y otros dos presentan lesiones graves. Las autoridades no han revelado las edades de las víctimas.

El ataque se produjo la tarde del jueves en un sendero ubicado en la región de Bella Coola, a unos 700 kilómetros al noroeste de Vancouver.

Veronica Schooner, madre de un niño de 10 años, relató a la misma agencia que su hijo estuvo tan cerca del animal que incluso “pudo sentir su pelaje”, antes de huir para ponerse a salvo. Según contó, uno de los profesores que acompañaba al grupo intentó proteger a los estudiantes y tuvo que ser trasladado en helicóptero debido a la gravedad de sus heridas.



Los servicios de emergencia de la nación Nuxalk, el pueblo indígena que administra ese territorio, describieron al animal como un “oso agresivo” y confirmaron que, hasta la noche del jueves, no había sido localizado.

A través de sus redes sociales, las autoridades Nuxalk pidieron a la comunidad extremar precauciones, permanecer en sus hogares y evitar transitar por la autopista.

“Estamos profundamente afectados por lo ocurrido y por el impacto que ha tenido en las personas y sus familias. Todos los involucrados reciben atención médica y nuestra prioridad es su seguridad”, afirmó en un comunicado el jefe de la nación Nuxalk, Samuel Schooner.

La escuela Acwsalcta, a la que pertenecen los estudiantes atacados, también expresó su consternación en Facebook, señalando que “es difícil encontrar palabras en momentos tan duros”.

Los especialistas recuerdan que, en esta época del año, los osos suelen mostrar un comportamiento más agresivo, ya que buscan acumular reservas de grasa antes del periodo de hibernación. En esta región, el oso grizzly, o oso gris, suele hibernar entre noviembre y abril o mayo.