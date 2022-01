Palabras de Putin sobre Ucrania no se compadecen con sus acciones: exsecretario adjunto de la OTAN

Jamie Shea, exsecretario General Adjunto para Desafíos de Seguridad de la Otan, habló en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire sobre la tensión entre Rusia y Ucrania , que hace temer al mundo ante la posibilidad de una nueva guerra mundial.

"Es una idea bonita creerle a Vladimir Putin cuando dice que no tiene intención de invadir Ucrania, pero no se puede cofnfiar en esa promesa. Él insiste en enter una gran presencia militar en la frontera. Incluye tanques, artillería moderna y muchos aviones. Es un ejercicio realmente grande y hay mucha presencia de ellos en Bielorrusia y al norte de Kiev.Las palabras de Putin no se compadecen con sus acciones", declaró.

De acuerdo con el exsecretario General Adjunto para Desafíos de Seguridad de la Otan, esa organización se comprometió a no enviar nuevas fuerzas de comabteo o infraestructual militar a territorios de estados nuevos, siempre y cuando las circunstanias en Europa fueran pacíficas.

"Así fue hasta que Rusia anexó Crimea de manera ilegal y empezó a representar una amenaza. La Otan cumplió con su promesa. Siempre hubo muchas quejas de países miembros nuevos", declaró Shea.

"Se pueden llevar a cabo unas sanciones que impacten a Rusia y compañías de ese país en los mercados internacionales", añadió.

Escuche a Jamie Shea en entrevista con Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: