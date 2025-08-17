Papa León XIV llama a derribar muros y cultivar bondad: "Somos una iglesia de pobres"

El papa León XIV afirmó que "somos un iglesia de pobres" en la misa que celebró este domingo en el Santuario de Santa Maria della Rotonda en la localidad de Albano Laziale, cercana a Castel Gandolfo, donde se encuentra pasando un periodo de descanso y donde posteriormente almorzará con una decena de personas necesitadas.

En su homilía, el papa indicó la necesidad de "no vivir para nosotros mismos y de llevar fuego al mundo. No el fuego de las armas, ni tampoco el de las palabras que incineran a los demás. No, sino el fuego del amor, que se abaja y sirve, que opone el cuidado a la indiferencia y la mansedumbre a la prepotencia".

Agregó: "El fuego de la bondad, que no cuesta como los armamentos, sino que renueva el mundo gratuitamente. Puede costar incomprensión, burlas, e incluso persecución, pero no hay mayor paz que la de tener su llama en nosotros".

Y animó a "no distinguir entre el que asiste y el que es asistido, entre el que parece dar y el que parece recibir, entre el que se presenta pobre y el que siente la necesidad de ofrecer tiempo, capacidades y ayuda".

Papa León XIV. Foto: AFP

"Somos la iglesia del Señor, una iglesia de pobres, todos preciosos, todos partícipes, cada uno portador de una Palabra única de Dios", añadió el pontífice en este pequeño santuario.

"Derribemos los muros", señaló el papa, que continuó; "No dejemos al Señor fuera de nuestras iglesias, de nuestras casas y de nuestra vida. Más bien, dejémoslo entrar en los pobres, y entonces haremos paz también con nuestra pobreza, a la que tememos y negamos cuando buscamos a toda costa tranquilidad y seguridad".

Presentes en el santuario además de sacerdotes, feligreses y trabajadores de Cáritas, también unas 80 personas necesitadas, residentes de centros de acogida locales, casas familia y personas sin hogar.

Tras el rezo del ángelus, León XIV se desplazará al 'Borgo Laudato si'' de Castel Gandolfo, unos jardines donde el Vaticano ha puesto en marcha un proyecto de defensa de la biodiversidad, para compartir un almuerzo con una decena de personas necesitadas.

El menú del almuerzo incluye: Lasaña de la Huerta, parmesana tradicional, ternera asada con hierbas salteadas, macedonia y un postre especial, rebautizado como Dolce Leone para la ocasión, comunicó la diócesis de Albano Laziale.