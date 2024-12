Pareja de exfutbolista argentino murió al caer de un séptimo piso: lo acusan de asesino

La justicia investiga este martes la muerte en un hecho confuso de la pareja del exfutbolista argentino Fernando Cáceres, Raquel Candia, quien cayó en la víspera desde el séptimo piso de un edificio ubicado en la localidad de Ramos Mejía, en la provincia de Buenos Aires, con el jugador presente.

La familia de Candia considera que se trató de un feminicidio, según las declaraciones que hicieron a los medios en el lugar del accidente, pero el hecho se considera confuso porque Cáceres tiene la movilidad reducida debido a las secuelas físicas que le dejó un asalto que sufrió en 2009.

La autopsia de Candia, de 45 años, tiene lugar este martes, para averiguar en qué circunstancias se precipitó este lunes a un patio interno desde un apartamento ubicado en un séptimo piso -donde vivía con Cáceres desde el fin de semana pasado y quien estaba presente cuando su pareja desde hacía nueve meses cayó al vacío-.

"Se deja constancia que Cáceres se encuentra en el domicilio de ambos, recostado en una habitación lindera", afirmaron fuentes de la investigación, respecto al momento del hecho.

Cáceres, de 55 años, fue tiroteado en 2009 por unos delincuentes que quisieron robarle el coche y como consecuencia de aquel asalto una bala le fracturó la base del cráneo y perdió el ojo derecho. El exfutbolista estuvo en estado muy crítico y tras superarlo afrontó una intensa rehabilitación hasta que en 2015 pudo volver a caminar.

"Fernando Cáceres es un asesino"; "quiero denunciar un femicidio", exclamó un hermano de Candia, ante los medios apostados en el lugar del accidente, a quienes contó que "hay testigos" de que el jugador vivía "maltratándola", la "hostigaba siempre", le "daba mucho alcohol" y "la tenía amenazada" y que los vecinos escucharon un "griterío" la noche que murió.

Otro hermano de la víctima agregó que "está claro" que "la mataron". "Mi hermana no se va a matar. No haría esas cosas", dijo.

Una prima de Candia coincidió que la familia "no" cree que "se haya tirado": "Yo sé y estoy segura que ella no habría hecho esa cosa. No fue ella. Lo hicieron y se tiene que investigar quién fue el culpable"

Cáceres fue defensa de la selección argentina, con la que disputó el Mundial 94 en EE. UU..

Militó en el fútbol español en el Real Zaragoza, el Valencia y el Celta de Vigo, y ganó la Copa del Rey en España en 1994 y la Recopa de Europa en 1995. En Argentina jugó en River Plate, Boca Juniors, Independiente y Argentinos Juniors.