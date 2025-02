Pareja de rehén israelí espera que Trump y Netanyahu respalden el acuerdo de liberación

La pareja del rehén israelí Eliya Cohen, Ziv Abud, confía en que el presidente de EE.UU., Donald Trump , y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, harán "lo correcto" en relación al acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes con Hamás, manifestó este martes en una rueda de prensa virtual.

"Yo no soy política, tan solo quiero que Eliya regrese pronto a casa sano y salvo, espero y creo que el presidente Trump y Netanyahu harán lo correcto por él y todos los demás rehenes que siguen secuestrados", aseguró Abud.

Abud, que presenció el secuestro de su prometido por parte de miembros de Hamás el 7 de octubre de 2023, espera la liberación de más rehenes este sábado, "como estaba previsto", pese a la negativa del grupo islamista, que calificó como "terror psicológico".

Hamás anunció anoche que pausaría hasta nuevo aviso la sexta liberación del alto el fuego, prevista para este sábado, por las repetidas "violaciones" del acuerdo de alto el fuego por parte de Israel.

Tras convocar este martes al gabinete de seguridad durante cuatro horas, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu , aseguró que si Hamás no libera a los rehenes antes del sábado 15 de febrero al mediodía, Israel volverá a iniciar una ofensiva armada en la Franja de Gaza.

El ataque del 7 de octubre

Eliya Cohen y Ziv Abud asistieron junto con el sobrino de ella y su pareja al festival de música de Reim, uno de los objetivos del ataque perpetrado por Hamás el 7 de septiembre. Los milicianos los sorprendieron mientras se refugiaban con otros asistentes al evento en un búnquer cercano.

Abud logró sobrevivir a la masacre, pero su prometido fue secuestrado y sus familiares asesinados, según detalló durante el encuentro con los medios de este martes.

Después de la liberación de rehenes del pasado sábado, fue informada de que Eliya está vivo, pero él no sabe que ella sobrevivió al ataque.

"Sabemos que sigue encadenado en los túneles desde el 7 de septiembre, ha sido torturado y está herido, no ha recibido atención médica y está hambriento, ha perdido más de 20 kilos de peso", informó Abud antes del anuncio de Netanyahu.

Añadió que su pareja "no ha visto la luz del sol y no sabe lo que sucede en el exterior, no sabe que su familia y yo estamos luchando por él".

Algunos de los exrehenes liberados el sábado, Ohad Ben Ami, Eli Sharabi y Or Levy, que aparecieron con rostros cadavéricos, pálidos y envejecidos después de más de un año de cautiverio, informaron de la situación en la que se encuentra Eliya Cohen.

En la ponencia también participó la doctora Einat Yehene, una psicóloga que colabora con el Foro de Familias de Rehenes, la principal entidad a favor de un acuerdo de alto en fuego en Gaza compuesta por seres queridos de la mayoría de los aún 76 cautivos.

Yehene detalló el complejo proceso de rehabilitación de muchos de los exrehenes, ya que algunos no recibieron noticias del exterior durante el cautiverio y cuando son puestos en libertad tienen que hacer frente al trauma del tiempo en prisión y al duelo por la pérdida de seres queridos.