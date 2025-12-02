Pelea entre estudiantes terminó en fuerte agresión contra docentes: hasta con agua hirviendo

Una grave situación de violencia se registró en la Escuela Secundaria N.º 91 de Grand Bourg, en el partido de Malvinas Argentinas, donde un grupo de padres y madres de familia ingresó por la fuerza a las instalaciones y agredió a varios docentes, incluso arrojándoles agua hirviendo. El hecho llevó al Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) a convocar un paro en la capital argentina como señal de protesta y exigencia de garantías para el personal educativo.

Según informó el sindicato, una maestra sufrió quemaduras de segundo grado y otras dos docentes terminaron con distintas lesiones. Además, una estudiante resultó con traumatismo craneoencefálico y el comedor de la institución quedó seriamente dañado tras el ataque. La directora del colegio también habría recibido amenazas por parte de la turba que irrumpió en el lugar.

El conflicto comenzó con una pelea registrada en video

Todo ocurrió el viernes 28 de noviembre, cuando dos alumnas se enfrentaron a golpes a las afueras del plantel. En las imágenes que circularon posteriormente en redes sociales se observa a ambas jóvenes jalándose del cabello y lanzándose al suelo, mientras se escuchan gritos de terceros que las incitan a continuar: “¡Rómpele la boca!” y “¡Dale la cabeza contra el piso!”.

De acuerdo con los reportes iniciales, el conflicto habría surgido por un desacuerdo relacionado con un joven. Una de las chicas terminó con heridas y un traumatismo craneoencefálico. En la grabación no se aprecia la presencia de personal docente o directivo que interviniera durante la riña.



Horas después del enfrentamiento, familiares de una de las adolescentes acudieron a la institución para exigir respuestas a la directora. Sin embargo, ante lo que interpretaron como falta de atención, el grupo ingresó de forma violenta a la escuela.

En ese momento, varias docentes se encontraban en el comedor preparando los alimentos para los estudiantes. Fue allí donde, según el relato del sindicato, los agresores arrojaron agua hirviendo contra una de las maestras, provocándole quemaduras de consideración. Otras trabajadoras también fueron golpeadas en medio del caos.

El FUDB repudió el episodio y pidió la intervención inmediata de las autoridades para garantizar la seguridad en los establecimientos educativos. La organización convocó a un paro como forma de exigir protocolos efectivos frente a situaciones de violencia y protección para el personal de las escuelas