Pelea entre vecinos terminó en tragedia: víctima alcanzó a señalar al asesino antes de morir

Lo que comenzó como una discusión por un espacio de estacionamiento terminó en una tragedia en el municipio de Iraceminha, en el oeste del estado de Santa Catarina (Brasil). Valtemir Machado, de 53 años, murió tras recibir un disparo en el pecho durante una pelea con un vecino, en un hecho que quedó registrado en video.

Según informó el jefe de policía João Miotto, a cargo de la investigación, el conflicto se originó cuando Machado discutió con otro hombre porque una camioneta bloqueaba la salida de su vehículo. La disputa escaló rápidamente y ambos llegaron a intercambiar golpes, según reveló el medio g1.

Tras el altercado, el agresor se retiró, pero Machado decidió buscar a su vecino, quien posteriormente sería el autor del disparo, en un bar cercano para preguntarle por el paradero de una tercera persona involucrada en la pelea. Sin embargo, la conversación se tornó violenta: el hombre se negó a dar información y, según la policía, Machado lo amenazó de muerte.

“La víctima dijo que se vengaría y mataría al hombre con quien había peleado, y también amenazó al agresor si no le daba la información. Entonces, el vecino se armó y se quedó dentro de su casa, mientras Machado regresó a la suya. Es en ese momento cuando ocurre el hecho registrado en video”, explicó el jefe de policía.



Las imágenes difundidas por la Policía Civil muestran que, tras recibir el disparo, Machado aún logró caminar hasta donde estaba su esposa y señalar al autor del ataque antes de perder el conocimiento.

El agresor fue capturado y posteriormente liberado bajo fianza, aunque se mantiene detenido en una prisión regional mientras avanza el proceso judicial. Se le imputarán cargos por homicidio agravado, tanto por un motivo trivial como por impedir que la víctima pudiera defenderse.

De acuerdo con Miotto, el crimen ocurrió en una zona donde son frecuentes los conflictos entre vecinos. De hecho, el autor de los disparos ya había sido investigado anteriormente por alteración del orden público y uso indebido de armas de fuego.

“Es un área con un historial de desacuerdos. Incluso hemos realizado varios registros en diferentes casas de la zona, donde ya se habían incautado armas en el pasado”, señaló el jefe policial.

La víctima, Valtemir Machado, también tenía antecedentes judiciales por diversos delitos, entre ellos homicidio, intento de homicidio, amenazas, lesiones personales, violencia doméstica y resistencia a la autoridad.

