Pese al caos político por Uribe, Estados Unidos mantiene trato preferencial con Colombia

Colombia ha logrado mantener su arancel de importación del 10 % para productos que ingresan a Estados Unidos, evitando así los incrementos tarifarios que han afectado a otros socios comerciales como Brasil, que enfrenta un arancel del 50 %, y Canadá con un 35 %.

La noticia, que llegó en una semana marcada por la decisión judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ha generado un respiro en el sector económico colombiano, aunque la volatilidad de la política comercial estadounidense sigue siendo una preocupación.

Según dijo Juan Camilo Merlano, corresponsal en Washington, en Sala de Prensa Blu, "la sacamos barata" en esta "oleada arancelaria del gobierno Trump". La clasificación de Estados Unidos divide a los países en tres bloques: aquellos con los que tiene superávit comercial (donde se encuentra Colombia), aquellos con un déficit comercial menor (arancel del 15 %), y aquellos con un déficit mucho mayor (arancel por encima del 15 %).

Esta categorización basada en criterios comerciales fue clave para Colombia. La incertidumbre sobre un posible aumento arancelario en Colombia estuvo ligada a la expectativa de que el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez pudiera tener repercusiones políticas, al igual que ocurrió con Brasil y el expresidente Jair Bolsonaro.

Había temor de que se aplicara el "mismo garrote" a Colombia, dado que figuras como el secretario de Estado, Marco Rubio, son cercanas al expresidente Uribe y desde el departamento de Estado se ha considerado que podría tratarse de una "instrumentalización de la justicia" en Colombia.

Sin embargo, Juan Camilo Merlano enfatizó que, a pesar de la atención de algunos sectores, la situación judicial de Uribe no escaló a una prioridad para la Casa Blanca: "Desde el punto de vista comercial, Colombia no tenía riesgo en ningún momento porque, de nuevo, en términos comerciales, criterios comerciales, nosotros tenemos un déficit comercial frente a los Estados Unidos y con base en ese criterio no había temor", expresó.



Implicaciones económicas de los aranceles

El arancel del 10 % significa que cualquier producto colombiano que ingrese al mercado estadounidense continúa pagando un impuesto de entrada del 10 %. Es importante destacar que este impuesto lo paga el importador, y eventualmente, esto "terminará pagándolo el pueblo estadounidense", según comentó.

Mantener el arancel al 10 % podría incluso beneficiar a ciertos productos colombianos. "Si las cosas se mantienen sobre este entendido, de ahí se podría sacar alguna ventaja", señalaron los expertos.

