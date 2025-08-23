Polémico informe sobre Irán provoca la salida del jefe de la Agencia de Inteligencia

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ordenó este viernes la destitución del teniente general Jeffrey Kruse, quien se desempeñaba como director de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), según informó el Pentágono a medios locales.

La decisión también alcanzó a la vicealmirante Nancy Lacore, responsable de la Reserva Naval, y al contralmirante Jamie Sands, alto oficial de los Navy SEAL al mando del Comando de Guerra Especial Naval.

El Departamento de Defensa no ofreció detalles sobre las causas oficiales de los relevos. Sin embargo, fuentes consultadas por The Washington Post indicaron que la medida estaría relacionada con una “pérdida de confianza” en los oficiales.

La polémica se remonta a junio, cuando la DIA elaboró un informe —filtrado posteriormente a la prensa— en el que se concluía que los bombardeos estadounidenses contra Irán únicamente habían retrasado durante algunos meses el desarrollo de su programa nuclear. Dichas conclusiones contrastaban con las afirmaciones del entonces presidente Donald Trump, quien aseguraba que las instalaciones nucleares iraníes habían quedado “totalmente destruidas”.

Tras conocerse el documento, la Casa Blanca calificó la evaluación como “absolutamente equivocada”. A su vez, Hegseth criticó públicamente el reporte, al que consideró carente de rigor, y confirmó que el FBI abrió una investigación para identificar a los responsables de la filtración.