Policías nos atacaron con pistolas taser y gas pimienta: seguidor de Trump que asaltó el Capitolio

Uno de los seguidores de Donald Trump, que irrumpió en la sede del Congreso en la capital estadounidense, habló en Mañanas BLU sobre la inédita situación que generó un verdadero terremoto político en ese país. El simpatizante del saliente mandatario, pidió reserva su identidad y solicitó que se le llamara 'Theo'.

"Muchos estadounidenses, patriotas, fuimos libremente a oír lo que nos iba a decir un gobierno que nos defiende", dijo.

"Hubo una falla en el sistema de votación, esperamos que nuestros representantes pongan atención a este problema", añadió.

De acuerdo con 'Theo', la respuesta de la Policía fue hostil cuando un grupo decidió movilizarse hacia el Capitolio, sede del Congreso estadounidense.

"Nos encontramos con un cuerpo de seguridad que fue muy poco amistoso. La Policía de Washington empezó a usar pistolas taser y gas pimienta en nuestra contra. Tuvimos que retroceder, porque no teníamos armas. Nos paramos y lo que terminamos haciendo fue tomarnos la capital de Estados Unidos. Le demostramos al mundo que el poder le pertenece al pueblo. Lo hicimos sin herir a nadie", sostuvo.

Publicidad

"Nos tomamos en dos horas el Capitolio", agregó.

'Theo' aseguró que todos los manifestantes estaban desarmados y que quienes sí lo estaban eran los uniformados.

"No somos fanáticos de Trump, sencillamente somos fanáticos que fuimos al Capitolio a oír al presidente sobre cómo se va a resolver el problema", afirmó.

Según el entrevistado, no es cierto que se presentaran actos de vandalismo en la sede del Congreso.

"No me importa si estoy de acuerdo o no con los republicanos, ni con la clase política. Siempre habrá gente que quiera sacar ventaja y aprovechar ese tipo de momentos para crear caos y anarquía, pero quienes entramos al Capitolio no somos eso. Queremos que alguien nos gobierno, pero para que el sistema sea lo que debe ser", declaró.

Escuche a 'Theo' en entrevista con Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire: