¿Por qué demora tanto el conteo de votos para presidente en Perú?

Sin embargo, por lo apretado del margen, su rival, la populista de derecha Keiko Fujimori, matemáticamente aún puede voltear el marcador.

Entonces, ¿por qué no acabar con la angustia y acelerar el conteo de votos? No es tan fácil. A continuación cuatro aspectos a considerar en esta fase final de la elección.

Hay un pequeño porcentaje de actas que llega de provincias más alejadas, y en algunos de los casos ni siquiera han salido de su lugar de origen.

Por ejemplo, están las actas que llegan desde el VRAEM, el valle de la selva central del Perú donde opera el narcotráfico y que también sirve de refugio a los remanentes de la guerrilla Sendero Luminoso. Una parte de su recorrido lo hace vía fluvial. Se requieren medidas de seguridad para traerlas a Lima.

También falta por llegar un pequeño porcentaje de actas electorales del extranjero, que son entregadas en Lima personalmente por los propios cónsules. Este miércoles seguían llegando.

Es probable que entre miércoles y jueves el escrutinio llegue a 100%. Pero a ese 100%, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) le llama ACTAS PROCESADAS.

¿Qué quiere decir? Que son todas las actas que han llegado a sus oficinas, en bruto. Este conteo va en 99,5%, el mismo que el jefe de la ONPE, Mariano Cucho, informa a la prensa a diario en sus boletines.

Sin embargo, la ONPE mantiene un cálculo paralelo que denomina ACTAS CONTABILIZADAS, que excluye aquellas actas que han sido observadas o impugnadas (porque están manchadas, mal sumadas, mal firmadas, etc). Este conteo va en 98,5%.

Es decir, existe en torno a 1% de actas impugnadas que han sido enviadas a un tribunal electoral para su revisión, un proceso que no tiene plazo, aunque se espera que se resuelva hacia el fin de semana.

No necesariamente. Por el momento hay una diferencia aproximada de 42.000 votos entre Kuczynski y Fujimori y, según analistas, lo más probable es que quede así. Pero el 1% de actas observadas representa unos 200.000 votos. Es decir, matemáticamente, Fujimori podría voltear el marcador.

Eso sí, para que Keiko voltee el resultado, tendría que ganar el 70% de los votos que falta por contar.

El exjefe del Instituto de Estadísticas de Perú, Farid Matuk, dio un ejemplo: "¿La actual selección de Perú puede vencer 7-3 a la de Alemania en fútbol? No. Eso no va a ocurrir. Matemáticamente puede ocurrir, pero no".

Con plena certeza, cuando se tengan el 100% de las actas CONTABILIZADAS, es decir, cuando se hayan resuelto todas las actas observadas.

La otra posibilidad es que antes de llegar al 100% de las actas CONTABILIZADAS, uno de los dos candidatos alcance un resultado que sea imbatible. Probablemente el equipo ganador salga a hacer el anuncio.

O también es posible que el candidato derrotado salga a reconocer que ya no puede remontar el marcador.

Mientras tanto, sigue la espera.