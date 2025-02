¿Por qué los venezolanos se “sienten traicionados” por Donald Trump?

Venezolanos en la Florida cuestionan el acercamiento del presidente de Donald Trump a Nicolás Maduro. Incluso, algunos lo tildan de traición y rechazan la deportación de migrantes venezolanos. Al respecto habló José Antonio Colina, exmilitar y presidente de Veppex (Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio).

En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, hizo un análisis sobre sobre las políticas de Trump respecto a los venezolanos que se encuentran en Estados Unidos actualmente. Colina expresó que no se siente traicionado personalmente, pero que sí reconoce el sentimiento que existe entre aquellos que apoyaron a Trump con la esperanza de que removería a Maduro del poder.

Mencionó que lo que se ha visto, desde que Trump llegó a la Presidencia nuevamente, es un enfoque en la “deportación de venezolanos como números” y “no una consideración” abordando la realidad de la tiranía en Venezuela.

"Realmente no me siento traicionado porque en lo personal no he visto en Donald Trump la posibilidad de enfrentar al régimen de Maduro de la forma correcta, pero sí, siendo una persona que está muy cercana a la comunidad venezolana aquí en los Estados Unidos, entiendo que todos los que votaron por él sí se sienten en este caso traicionados porque votaron entendiendo que iba a sacar a Nicolás Maduro del poder y ha terminado él sacando a los venezolanos dentro de los Estados Unidos. Entonces sí, hay un sentimiento de tristeza, de incertidumbre y de rechazo", aseveró.

La decepción de la comunidad venezolana en EE.UU. proviene de las promesas no cumplidas, especialmente con el estatus de los que tienen el TPS (Temporary Protected Status), según añadió.

"Hay una sorpresa como tal, aun cuando él no nombró el tema de Venezuela durante su campaña, si no se refirió al Tren de Aragua, también genera una sorpresa porque, lamentablemente, los voceros que han colocado para hablar del tema han generalizado y han dicho que el Tren de Aragua se encuentra invadiendo los Estados Unidos y cataloga a toda una comunidad como miembros", comentó Colina, refiriéndose a la generalización que ha hecho la administración sobre los inmigrantes.

La oposición venezolana y sus aciertos

Colina también evaluó la figura de Juan Guaidó y Leopoldo Lopez, considerándolos "políticos corruptos y fracasados en la historia de Venezuela".

Mencionó que ambos tuvieron una oportunidad de proporcionar un verdadero liderazgo y que los reportes recientes sobre mal manejo de fondos por parte de estas figuras han generado más desconfianza entre la población venezolana.

¿Qué futuro tienen los venezolanos en EE.UU.?

Con el panorama actual, Colina advirtió que existe una comunicación indirecta en la política que afecta la situación de los venezolanos. Señaló que las medidas que se están tomando no benefician a la comunidad en su totalidad, poniendo en riesgo a miles de inmigrantes.

Por eso, resaltó que lo ideal sería establecer un recurso legal, el cual podría ayudar a revertir decisiones perjudiciales para esta comunidad vulnerable.

Concluyó diciendo que la situación en Venezuela continúa siendo crítica y la diáspora venezolana en EE. UU. necesita un enfoque más humano y comprensivo por parte del gobierno estadounidense.