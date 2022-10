Preocupante advertencia de Putin a Estados Unidos al presentar nuevo armamento nuclear

El presidente ruso, Vladímir Putin, avisó a Estados Unidos de una nueva guerra de las galaxias al presentar armamento nuclear "sin parangón" que puede alcanzar cualquier punto del globo.

"Antes de que tuviéramos los nuevos sistemas de armamento, nadie nos escuchaba. ¡Escúchenos ahora!", aseguró Putin durante un encendido discurso sobre el estado de la nación ante ambas cámaras del Parlamento.

En una intervención que recordó a los momentos más álgidos de la Guerra Fría, Putin dedicó casi una hora a presentar al mundo el nuevo arsenal estratégico ruso: desde misiles intercontinentales a cohetes hipersónicos y armas con rayos láser.

Los presentes, la plana mayor de la política y la sociedad rusa, no cabían en sí de asombro, ya que las explicaciones del comandante supremo de las Fuerzas Armadas iban acompañadas de espectaculares vídeos con ensayos de misiles.

Fueron especialmente reveladores los murmullos cuando en una infografía en una pantalla gigante mostró la trayectoria del misil sobrevolando territorio estadounidense y alcanzando el océano Pacífico.