Presidente de asociación mexicana es señalado por acto racista a influencer coreana

Durante el Mundial 2026, un video captado en el estadio de Zapopan se volvió viral tras mostrar un presunto acto de racismo contra una joven coreana que grababa contenido para sus redes sociales.

El protagonista del video, fue identificado inicialmente en redes como ulisesbernal45, quien, al parecer, hizo "gestos burlones" mientras la influencer realizaba una selfie durante un encuentro deportivo.

La indignación escaló rápidamente en plataformas digitales, donde internautas señalaron que el implicado decidió borrar sus perfiles sociales ante la ola de críticas recibidas por su conducta.

Información preliminar, indica que el hombre se identifica como Ulises Fernando Bernal Miramontes, presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos de Jalisco (CITGEJ).



Esta revelación sobre su estatus profesional aumentó la molestia entre el público, logrando una respuesta clara por parte de la organización que representa ante este comportamiento discriminatorio.

El incidente ocurrió el 11 de junio de 2026, en el marco del partido entre Corea del Sur y República Checa. La afectada es la influencer Yoon Su-jin, quien disfrutaba del debut de su selección.

Mientras grababa material, un aficionado con la camiseta de la Selección Mexicana comenzó a reírse y a hacer señas, culminando su acción al "achinar" sus ojos para burlarse de la joven coreana.

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Hasta el momento, Bernal Miramontes no ha emitido ninguna declaración pública para ofrecer su versión sobre los hechos ocurridos en la tribuna del estadio durante la cita mundialista.

Influencer coreana fue víctima de racismo en el Mundial

Inon Yang, nombre por el cual es conocida la influencer de 29 años, compartió su profunda tristeza tras el evento. Ella viajó a México con gran emoción para vivir la fiesta del fútbol.

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En la descripción de su video, Inon cuestionó si estaba siendo demasiado sensible al catalogar la experiencia como racismo, después de haber viajado por el mundo siguiendo este gran torneo.

La publicación ya acumula la impresionante cifra de 53.4 millones de comentarios, convirtiéndose en un foco de discusión sobre la hospitalidad y el respeto durante la Copa del Mundo actual.

Muchos mexicanos reaccionaron ofreciendo disculpas a la joven, distanciándose del comportamiento del agresor con frases como "perdónanos bonita, no todos somos unos nacos racistas" en el post.

Ante la presión mediática, el CITGEJ emitió un comunicado oficial donde reafirma su compromiso permanente con los valores de integridad, respeto, inclusión y convivencia armónica institucional.

La asociación destacó que tales principios orientan el actuar de su organización y de todos sus integrantes, buscando deslindarse de las acciones individuales que afecten su reputación social.

A pesar del comunicado institucional, la comunidad digital continúa monitoreando el caso, esperando una disculpa directa por parte de Bernal Miramontes hacia la creadora de contenido afectada.

El caso subraya la importancia del respeto cultural en eventos masivos. La experiencia de Yoon Su-jin pasó de la alegría a la decepción debido a un acto innecesario de burla en las gradas.

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El video sigue siendo tendencia mundial, recordando a los asistentes que el comportamiento en los estadios está bajo el escrutinio de millones de personas a través de las redes sociales

