Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció en video tras anunciar que tiene COVID "Me presento con ustedes para que no haya rumores, malos entendidos. Estoy bien, aunque todavía tengo que guardar reposo. Ahora me acicalé para comunicarme con ustedes", dijo López Obrador en un video que publicó en redes.