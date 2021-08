Primera dama de Haití, Martine Moise: los arrestados apretaron el gatillo, pero ¿quién dio la orden?

Vestida de negro, con su pelo corto y su brazo derecho vendado, una serena Martine Moise habló en Estados Unidos con el periodista Matt Rivers de la cadena CNN , sobre lo que pasó el día en el que asesinaron al mandatario haitiano y su anhelo por conocer la verdad.

La aún primera dama, dice no entender cómo teniendo un amplio esquema de seguridad, su esposo está muerto.

"En ese momento ni pensé que iban a poder entrar a la habitación donde estábamos, porque teníamos unos 30 o 50 guardias de seguridad (…) Habría sido 50 contra 28, teníamos más seguridad que ellos. Creo que el presidente murió con la esperanza de que viniera su equipo de seguridad", afirmó.

Y es que, en días anteriores, en entrevista con The New York Times, Martine Moise contó que el presidente alcanzó a llamar con su teléfono celular a sus jefes de seguridad Dimitri Hérard y Jean Laguel Civil, quienes le habrían dicho que se trasladarían rápidamente al lugar. Hoy, los dos funcionarios hacen parte de los arrestados por el magnicidio.

En la conversación con CNN, la primera dama no pudo evitar recordar otros detalles de esa fatídica madrugada en la que todo cambió para ella y su familia. Recuerda, especialmente, como los atacantes hablaban con alguien por teléfono, al parecer, recibiendo indicaciones para dar con el paradero de su víctima.

"Dijeron que era alto, delgado y negro y, tal vez, la persona del teléfono le confirmó al tirador que era él. Luego le dispararon en el suelo (...) Una vez que le dispararon al presidente, pensé: 'se acabó para los dos'", añadió Moise.

Sobre los avances presentados por la Policía de Haití, en los que se cuentan 44 arrestos, los cuales incluyen a 12 policías haitianos, 18 ciudadanos colombianos y dos estadounidenses de origen haitiano, dice que no es suficiente, porque solo apretaron el gatillo y los verdaderos responsables, aquellos que dieron la orden, siguen afuera. Además, pide la ayuda de la ONU para dar con ellos.

"Alguien dio la orden y alguien pagó el dinero. Esas son las personas que estamos buscando. Quiero la ayuda del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para encontrar a esas personas" dijo.