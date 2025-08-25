Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Procedimientos que ningún médico tendría que hacer: alarmante situación en Franja de Gaza

Procedimientos que ningún médico tendría que hacer: alarmante situación en Franja de Gaza

Médicos sin Fronteras describió graves problemas y falta de insumos. Incluso, se ven obligados a hacer amputaciones con mínima o sin anestesia.

Hospital Nasser en Franja de Gaza_AFP.jpg
Hospital Nasser en Gaza
Foto: AFP
Por: Alison Farfán López
|
Actualizado: agosto 25, 2025 09:41 p. m.

El director Médicos Sin Fronteras México & Centroamérica, José Luis Michelena, se pronunció sobre la alarmante situación en la Franja de Gaza, especialmente por los recientes ataques a instalaciones médicas en la zona.

El Hospital Nasser, donde Médicos sin Fronteras trabaja en las áreas de pediatría y maternidad, fue atacado en varias ocasiones y, el último bombardeo y ataque dejó alrededor de 20 muertos y más de 50 heridos, incluyendo pacientes bajo tratamiento, según comentó Michelena.

En diálogo con Recap de Blu Radio dijo que entre los fallecidos se encuentra otra periodista, quien colaboraba como fotógrafa con MSF. Por eso, enfatipo que estos ataques a espacios médicos constituyen “una violación al derecho internacional humanitario”.

Y es que Médicos sin Fronteras ha estado presente en la región desde 1988, trabajando actualmente con cerca de 1.000 compañeros en diez puntos, algunos de ellos integrados en hospitales y otros en instalaciones propias o de campaña.

Ciudad de Gaza
Ciudad de Gaza.
Foto: AFP

Sin embargo, la seguridad del personal y los pacientes es crítica. Michelena destacó que las instalaciones las han tenido que “desplazar más de 15 veces” debido a los ataques, a pesar de los intentos por comunicar sus ubicaciones y coordenadas a todas las partes beligerantes.

Lamentablemente, esta comunicación “no está siendo respetada”. La organización también ha lamentado el fallecimiento de 12 compañeros en distintos ataques a espacios médicos.

La escasez de insumos es otro desafío monumental. Michelena describió que, en este "periodo de genocidio”, los equipos de MSF se han visto obligados a practicar “procedimientos médicos que ningún médico tendría que hacer”, como amputaciones con mínima o sin anestesia.

La desesperación crece al ver morir a pacientes que podrían sobrevivir con los insumos adecuados. Además, contó que se han visto forzados a “reciclar las gasas desinfectándolas” y hay problemas con el suministro de sangre y la atención a pacientes con enfermedades crónicas como cáncer, diabetes e hipertensión.

Esta es “una situación sumamente compleja y a la que ningún médico tendría que estar expuesto en términos de su práctica médica normal”, añadió. Por ello, MSF hace un llamado urgente para permitir el ingreso de más personal y suministros que garanticen una atención de la calidad necesaria.

