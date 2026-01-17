En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Protestas masivas en Dinamarca contra las amenazas de Trump: "Groenlandia no está en venta"

Protestas masivas en Dinamarca contra las amenazas de Trump: "Groenlandia no está en venta"

Las manifestaciones se desataron luego de las declaraciones del presidente estadounidense, que insiste en adquirir la isla por razones de seguridad, y defendieron el derecho de los groenlandeses a decidir su futuro.

Protestas masivas en Dinamarca contra las amenazas de Donald Trump
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 17 de ene, 2026

