En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Augusto Rodríguez
Juliana Guerrero
Profesor del Externado
EPS

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / ¿Qué rol tendrá María Corina Machado en la transición de Venezuela con EE.UU.?

¿Qué rol tendrá María Corina Machado en la transición de Venezuela con EE.UU.?

El presidente estadounidense ve de buena el trabajo que ha hecho María Corina Machado en Venezuela por lo que aseguró que "quiere involucrarla" en el futuro del país.

Publicidad

Publicidad

Publicidad