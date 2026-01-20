¿Qué rol tendrá María Corina Machado en la transición de Venezuela con EE.UU.?

Pese al inicio haber dicho que "no tenía el carácter" para gobernar Venezuela, ahora el presidente Donald Trump declaró que "podría involucrar" a María Corina Machado en el futuro del país tras la reunión que sostuvieron hace poco en la Casa Blanco en donde vio a una mujer totalmente capaz de hacer grandes cosas.

“Una mujer increíblemente amable hizo algo extraordinario hace unos días. Quizás podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo. María, quizás podamos hacerlo”, fueron sus palabras. Una postura que generó otra mirada en Venezuela de lo que Machado podría llegar a ser en su rol desde la oposición.

En diálogo con Recap de Blu Radio, Omar González, exdiputado y miembro de la Dirección Nacional de Vente Venezuela, dijo que esta reunión dio una posición más profunda de lo que quiere Donald Trump y que entendió el futuro y, por supuesto, lo que le puede dar María Corina Machado a todo el país, que de pronto antes no lo tenía tan marcado.

Donald Trump y María Corina Machado Foto: AFP

“Trump demostró un conocimiento profundo de la realidad venezolana: la crisis humanitaria, la situación de los niños, la desnutrición, la falta de educación y de servicios de salud. También conoce las enormes potencialidades del país, desde sus reservas petroleras hasta minerales estratégicos. Venezuela es un país rico, pero devastado por el saqueo sistemático del chavismo”, dijo.



En ese orden, según González, María Corina Machado se perfila como la figura central y legítima de la transición democrática en Venezuela. Su rol no sería simbólico ni secundario: aparece como líder política reconocida por la mayoría del pueblo venezolano, interlocutora directa con Estados Unidos y pieza clave para encabezar y legitimar el proceso de democratización, incluyendo la liberación de presos políticos y la convocatoria a elecciones libres.

“En Venezuela hay una unidad total. Cuando le digo total es casi el 100 %. Más del 95 % de los venezolanos, de acuerdo con las investigaciones, opiniones y lo que uno observa en todas partes, está desesperado por salir de esta pesadilla. En segundo lugar, nosotros no tenemos problemas religiosos, contradicciones ni raciales. Aquí no hay ninguna discriminación de tipo racial, ni siquiera de clases sociales. Nosotros somos un país pacífico, un pueblo pacífico, trabajador, honrado y aquí no hay esos problemas tribales que hay en algunos de esos países y de religiones que son a veces incompatibles con un país normalmente empeñado en alcanzar su desarrollo”, puntualizó.