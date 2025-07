¿Qué se conoce del America Party, nuevo partido propuesto por Elon Musk?

El magnate Elon Musk parece haber recuperado su ambición política, impulsado por su oposición a la ley presupuestaria y fiscal del presidente Donald Trump, y ha anunciado la creación de un nuevo partido político llamado America Party.

El hombre más rico del mundo, que dejó su jefatura de eficiencia en la Casa Blanca supuestamente para centrarse en sus empresas, pasó este domingo desgranando a través de sus publicaciones en X algunas de sus ideas iniciales para esa iniciativa política.

Tesla sufrió en bolsa cuando Musk fue asesor del Gobierno Trump. Foto: AFP

¿Qué se sabe hasta el momento sobre el America Party?

1. Busca ser una tercera opción frente al bipartidismo en EE.UU.: la iniciativa nace de una encuesta de Musk en X proponiendo "independencia del sistema bipartidista" en EE.UU., y tras obtener interés de sus seguidores, esgrimió unas ideas básicas en contra del aumento de la deuda pública y la corrupción, y a favor de la libertad y la democracia.

2. Tiene potencial interés en las elecciones de medio mandato: Musk ha escrito que una "manera de ejercer" influencia en el sistema bipartidista actual en EEUU, dominado por el Partido Republicano y el Demócrata, sería centrarse en obtener "2 o 3 asientos del Senado y de 8 a 10 distritos de la Cámara (de Representantes)".

3. Un proyecto protecnológico, desregulador y 'centrista': Musk republicó este domingo un ideario de la cuenta 'Tesla Owners Silicon Valley' y dijo "¡sí!" a las siguientes ideas: "reducir deuda", "modernizar" el ala militar con inteligencia artificial (IA), "menos regulación" y sobre todo en energía, "libertad de expresión", "pronatalismo", y "políticas centristas en lo restante".

4. Ya tiene empresarios interesados (y un detractor): el empresario Mark Cuban, el financiero Anthony Sacaramucci y el inversor tecnológico Tyler Palmer han expresado apoyo a la iniciativa política de Musk, mientras que el secretario del Tesoro, Scott Bessent (con quien ha tenido varios encontronazos), ha opinado que es "el mejor" en sus empresas, pero en la política no es el más "popular".

5. No está claro si ha registrado oficialmente el partido: la base de datos de la Comisión Electoral Federal mostraba este domingo varios registros relacionados con America Party, algunos con Elon Reeve Musk como "candidato" y respaldados por el tesorero de Tesla, Taneja Vaibhav, pero hay otras entradas, como The Doge Party, o The X Party, que también lo mencionan.

6. Musk no puede ser presidente, pero tiene influencia financiera: Musk, nacido en Sudáfrica y nacionalizado en EE.UU., no puede aspirar a la presidencia pero sí influir en ella, como constató al convertirse en el mayor donante republicano para apoyar a Donald Trump. Ha abogado por hacer "perder" las primarias a los legisladores republicanos que aprobaron la ley fiscal y presupuestaria.