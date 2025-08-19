Reconocido neurocirujano fue atacado por 5 pitbulls mientras hacía ejercicio: "Doloroso"

Un terrible caso conmocionó a la comunidad de Mendoza, en Argentina, cuando el reconocido neurocirujano Fabián Cremaschi fue brutalmente atacado por cinco perros de raza pitbull mientras realizaba su rutina de ejercicio.

El médico, conocido por ser maratonista y amante de los animales, logró salir con vida del ataque y dio su testimonio a través de redes sociales.

Los hechos se registraron el pasado 19 de agosto de 2025. Momentos antes del incidente, Cremaschi se tomó una foto en un área muy turística de Mendoza, donde se encontraba entrenando. En ese mismo instante, su esposa y amigos participaban en una carrera..

De forma inesperada, cinco perros pitbulls sorprendieron al neurocirujano y lo atacaron. Según dijo el hombre en sus redes sociales, la ayuda inmediata de "muchísima gente" fue fundamental para que pudiera sobrevivir: "Hoy puedo contarlo, literalmente".

Reconocido neurocirujano fue atacado por 5 pitbulls mientras hacía ejercicio: "Inesperado y doloroso" Foto: redes sociales

Añadió que los propios dueños de los perros asumieron su responsabilidad y lo trasladaron a un centro de salud. El hombre dijo que una vez en el hospital, el equipo médico lo atendió con "una rapidez y un profesionalismo impresionantes, pero sobre todo con una calidez que me hizo sentir acompañado desde el primer minuto". Posteriormente, recibió atención de traumatología por la gravedad de las heridas.

A través de sus redes sociales el médico indicó: "Durante toda la tarde recibí mensajes de apoyo, llamados y muestras de cariño de amigos y familiares que me emocionaron profundamente". Además, envió un mensaje a los dueños de los perros, agradeciendo por su responsabilidad.

"Me siento muy afortunado y agradecido. En medio de un accidente tan inesperado y doloroso, descubrí la enorme red de solidaridad, amistad y humanidad que me rodea. A todos y cada uno: ¡muchas gracias!", concluyó.

Cientos de personas en redes sociales han expresado su solidaridad con el médico, y han hecho un llamado a los dueños de mascotas para tener precaución con ellos en espacios públicos, teniendo en cuenta especialmente a las razas especiales, como los pitbull.