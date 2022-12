Régimen de Maduro persigue a médico que reportó casos sospechosos de coronavirus

El profesor Freddy Pachano, director del posgrado de Medicina de la Universidad de Zulia, es objeto de persecución por parte del gobernador de ese estado, Ómar Prieto, luego de que el docente informara de dos casos sospechosos de coronavirus en el Hospital Universitario de Maracaibo.

De acuerdo con Prieto, quien dio la orden de buscar a Pachano, el reporte de casos de coronavirus hace parte de “ temas de seguridad de Estado que deben ser investigados ".

“Si es falsa la información y está comunicándola abiertamente, le voy a tener que pedir al fiscal del Ministerio Público que levante un procedimiento contra ese señor”, agregó el gobernante del partido de Maduro.

En redes sociales, Pachano se defendió y aseguró que ha dicho “absolutamente la verdad”.

“Yo no he mentido. Ni mucho menos he causado alarma. Por el contrario, he sido muy precavido y bastante responsable antes de escribir. He dicho absolutamente la verdad. No ha habido nunca intención de generar caos. Los casos existen. Y siempre he dicho que no son confirmados aún”, indicó el médico.

