Reportan sobrevivientes en nuevo ataque a una narcolancha por parte de EE.UU.

Reportan sobrevivientes en nuevo ataque a una narcolancha por parte de EE.UU.

De acuerdo con fuentes cercanas al Gobierno de EEUU, hubo sobrevivientes de este ataque y no se sabe qué pudo pasar con ellos.

Ataque EEU en el Caribe a embarcación con droga
Ataque EEU en el Caribe a embarcación con droga . referencia
Foto: @realDonaldTrump
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de oct, 2025

Avanza la ofensiva de las Fuerzas Armadas en aguas del mar Caribe por orden del presidente Donald Trump en contra del narcotráfico. Este 16 de octubre de 2025, otra lancha de narcotraficantes fue abatida por parte del Ejército de este país, sin embargo, esta sí dejó algunos sobrevivientes, según reveló Reuters.

Lo revelado por esta fuente es que, según un funcionario del Gobierno de EE.UU., el Ejército les habría brindado ayuda a los sobrevivientes y estarían bajo custodia militar, información que, hasta ahora, no ha sido confirmada, pues desde el Pentágono hicieron caso omiso sobre una respuesta de este nuevo ataque en aguas del mar Caribe.

Este fue el sexto operativo por parte del Ejército de Estados Unidos, pero es la primera vez que deja sobrevivientes, pues, hasta ahora, todos habían reportado víctimas fatales en estas operaciones.

Nuevo ataque a lancha por parte de EE.UU.jpg
Nuevo ataque a lancha por parte de EE.UU. //
Foto: Casa Blanca

“El Pentágono dijo que se estaba creando un grupo de trabajo que estaría dirigido por la II Fuerza Expedicionaria de Marines, una unidad capaz de realizar operaciones rápidas en el extranjero que tiene su base en Camp Lejeune en Carolina del Norte”, informó el medio mencionado.

El presidente Donald Trump se ha mantenido firme en que estas operaciones favorecen a Estados Unidos debido a que son “golpes” a las redes de narcotráfico que se mueven en Venezuela, al igual que el Gobierno argumentó que “mantiene un conflicto armado no internacional con organizaciones” que le permite el uso de la fuerza en estos casos.

Otro hecho que confirmó por parte del presidente Trump fue su orden de realizar operaciones encubiertas en Venezuela, movimiento que en Caracas preocupó al Gobierno venezolano y lo vieron como una forma de “derrocar” a Nicolás Maduro; sin embargo, el objetivo de EEUU, según dijeron, es darle golpes definitivos al narcotráfico desde adentro.

