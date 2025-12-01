En vivo
Revelan posible razón por la que joven se coló en recinto de una leona y murió luego de ser atacado

Un adolescente perdió la vida luego de ser atacado por una leona en un zoológico al colarse en su recinto. El zoológico se pronunció luego del ataque lamentando lo sucedido: ¿tomarán medidas?

Revelan posible razón por la que joven se coló en recinto de una leona y murió luego de ser atacado
En video quedó captado el momento en que el joven desciende de un árbol dentro del zoológico luego de haberse colado en el recinto y, posteriormente, es atacado por la leona que se encontraba en su jaula.
Fotos: capturas tomadas de redes sociales
Por: BLU Radio y AFP
|
Actualizado: 1 de dic, 2025

