Revelan publicaciones de mujer antes de acabar con la vida de su esposo y sus hijos

Un impactante caso de violencia ha conmocionado a la comunidad internacional tras conocerse el asesinato de una familia en Estados Unidos.

Los hechos se registraron el pasado lunes 18 de agosto, en New Hampshire, cuando la policía local encontró en horas de la noche los cuerpos de Emily Long, de 34 años; su esposo, Ryan, de 48; y dos de sus hijos, de ocho y seis años, en el interior de su vivienda.

Las autoridades catalogaron la tragedia como un asesinato seguido de suicidio, un suceso que ha dejado a la comunidad consternada. Únicamente la tercera hija, de tres años, fue encontrada con vida en la casa y ahora permanece bajo protección y cuidado de las autoridades.

Un impactante detalle ha despertado el interés de la opinión pública, ya que la familia era ampliamente conocida en redes sociales, donde Emily compartía las difíciles batallas que enfrentaban debido al diagnóstico de glioblastoma de Ryan, un agresivo tumor cerebral sin cura que lo había llevado a un corto pronóstico de vida.

En sus publicaciones de TikTok y Facebook, Emily hablaba del impacto de la enfermedad en sus hijos y su propia salud mental. Días antes de la tragedia, había expresado sentirse "marchita, deprimida y con ansiedad", incluso afirmando que necesitaba terapia.

En uno de los video dijo que deseaba "salir de esta depresión, quiera o no". En otro video aseguró: “Hoy decidí que tengo que hacer un esfuerzo consciente para cambiar mi mentalidad”.

Las autopsias confirmaron que Emily disparó en repetidas ocasiones contra su esposo, Ryan, y luego acabó con la vida de los niños con un disparo en la cabeza a cada uno, antes de quitarse la vida con la misma arma.

En el lugar del crimen, los policías encontraron el arma utilizada. Por su parte, vecinos han afirmado en diferentes medios locales que parecían ser una "familia perfecta".

Colombia cuenta con diversas líneas de atención gratuitas para quienes necesiten ayuda o estén atravesando una crisis emocional. Una de las principales es la Línea 106, disponible en varias ciudades, como Bogotá, donde funciona las 24 horas del día. También está la Línea Nacional de Orientación Psicológica 192 opción 4, del Ministerio de Salud. Estas líneas ofrecen acompañamiento profesional, escucha activa y orientación inmediata. Buscar ayuda no es un signo de debilidad, sino un paso valiente hacia la recuperación. Recordar que no estás solo puede marcar la diferencia.