Revelan video del momento en que acaban con la vida de juez mientras conducía en Bolivia

Un juez fue asesinado a tiros mientras conducía su vehículo, en un ataque directo que quedó grabado por cámaras de seguridad y que, pocas horas después, comenzó a circular ampliamente en redes sociales, generando indignación y temor entre la ciudadanía.

El crimen tuvo lugar en pleno centro de Cochabamba (Bolivia), cuando el juez del Tribunal de Sentencia de Villa Tunari, Edilberto Marcial Cruz, fue interceptado por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta.

En el video, captado por cámaras de seguridad, se observa cómo los agresores se acercan al automóvil del magistrado justo en el momento en que este se detiene en una intersección. Sin titubear, abren fuego en repetidas ocasiones contra el vehículo, dejando sin vida al funcionario judicial.

Las imágenes muestran además un detalle estremecedor: tras el primer ataque, los motociclistas se alejan unos metros, pero uno de ellos decide regresar para asomarse por la ventanilla contraria y confirmar que la víctima ya no respiraba. Desde el interior del carro se escuchan gritos de desesperación, que según los reportes preliminares pertenecerían al hijo del juez, testigo directo del asesinato de su padre.



Este es el video del crimen:

De inmediato, la Policía Boliviana y el Ministerio Público iniciaron un operativo conjunto para identificar a los autores materiales e intelectuales del crimen. Aunque las causas del ataque aún se investigan, no se descarta que se trate de una posible venganza vinculada con el ejercicio de sus funciones judiciales.

El presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Rómer Saucedo, confirmó el asesinato y expresó sus condolencias a la familia del magistrado. “El Ministerio Público ya está actuando en las investigaciones junto a la Policía Boliviana y brindando garantías a toda su familia”, señaló Saucedo en un mensaje publicado en sus redes sociales.

La noticia ha causado gran consternación entre los habitantes de Cochabamba y en el ámbito judicial del país, donde se exige justicia y mayores medidas de seguridad para los funcionarios públicos tras este violento episodio.