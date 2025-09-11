Revelan video del momento en que encuentran cuerpo de un joven: familia denunció su desaparición

La comunidad de Perú se encuentra conmocionada por el hallazgo de un cuerpo descuartizado dentro de una maleta en zona rural de un municipio. El macabro hallazgo fue realizado por un reciclador, quien alertó a la Policía tras encontrar los restos humanos.

Tras horas de trabajo de las autoridades, se confirmó que la víctima era Julio César Zapaile Huamán, de 29 años, un joven había desaparecido desde el pasado sábado 6 de septiembre. La Policía nacional acordonó la zona y desplegó un operativo especial por lo impactante del caso.

La investigación ha revelado detalles escalofriantes. El cuerpo de Zapaile presentaba múltiples cortadas en cuello, muñecas y piernas, así como signos de tortura. Testigos en el lugar del hallazgo reportaron haber visto un carro llegar durante la madrugada, desde el cual varias personas tiraron la maleta antes de huir.

Sin embargo, lo que ha encendido las alarmas es la vinculación directa del caso con presuntos integrantes de la organización criminal Tren de Aragua. Familiares de la víctima denunciaron haber recibido mensajes de amenazas de un sujeto, quien exigía una "colaboración" económica a cambio de no atentar contra la vida del hombre.

Tras negarse, la familia recibió una impactante fotografía del hombre amarrado de manos y, poco después, un mensaje amenazandolos. Posteriormente, les enviaron un video donde se ve como acaban con la vida del sujeto.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que las autoridades se hacen presentes en el lugar para revisar la zona, y encuentran los restos del cuerpo del hombre.

Según declaraciones de Nélida Cruz Huamán, hermana de la víctima: "Mi hermano es tranquilo, él no toma, no tiene vicios, le daba todo a mi mamá, ahora mi mamá se queda sola", dijo.