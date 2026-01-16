Revelan video inédito del rescate de María Corina Machado: "Estoy viva"

En las últimas horas de este viernes fue publicado un video que revelaría detalles inéditos del rescate de la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, luego de salir de Venezuela en medio de un aparatoso operativo que la condujo fuera del país.

Las imágenes fueron difundidas por Rogan Michael John O’Handley, conocido profesionalmente como DC Draino, y posteriormente corroboradas por la organización Grey Bull Rescue.

El material audiovisual muestra los minutos previos y posteriores a la salida de Machado, en lo que habría sido un complejo trayecto marítimo con destino inicial a Curazao, desde donde continuaría su viaje hacia Europa para recoger el premio Nobel en Oslo.

En el video se observa la embarcación utilizada para su traslado, así como parte del recorrido realizado bajo estrictas medidas de seguridad.



En las imágenes aparece Bryan Stern, director de Grey Bull Rescue, una organización de rescate sin ánimo de lucro, quien relata los momentos de tensión previos al encuentro con Machado y la prolongada espera en un punto estratégico hasta lograr recogerla. Stern describe la operación como un proceso delicado, marcado por la incertidumbre y la necesidad de mantener absoluto sigilo.



Este es el video no antes visto del rescate de María Corina Machado

Uno de los momentos más impactantes del video ocurre cuando Machado, ya a salvo, se dirige a la cámara y afirma: “Soy María Corina Machado. Estoy viva y a salvo y muy agradecida”.