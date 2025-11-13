En vivo
“Ricos pagaron por cazar civiles”: habla escritor que documentó las cacerías humanas en Sarajevo

El escritor asegura que en esta práctica salvaje participaron "numerosos" italianos. Muchos de ellos ya murieron.

sarajevo-bosnia-afp.jpg
Dos combatientes bosnios apuntan con sus rifles a posiciones de irregulares serbios durante intensos combates en los suburbios occidentales de Sarajevo el 9 de junio de 1992. Las fuerzas de defensa bosnias afirman haber logrado avances en desesperados contraataques para romper el asedio de dos meses a la capital.
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 13 de nov, 2025

