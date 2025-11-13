En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Linchamiento en Bogotá
Armando Benedetti
Jaime Esteban Moreno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Así funcionaba el ‘safari humano’: disparaban a personas en Sarajevo en cacerías de la muerte

Así funcionaba el ‘safari humano’: disparaban a personas en Sarajevo en cacerías de la muerte

Se conocen nuevos detalles de este aterrador caso: civiles se vestían como si fueran a cazar y disparaban a civiles.

Publicidad

Publicidad

Publicidad